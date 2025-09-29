Haberler

Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkan Yardımcılığına Seçildi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Avustralya'nın Sidney kentinde başlayan Uluslararası Uzay Kongresi'nde Uluslararası Uzay Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Ayrıca, 2026'da 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) bugün başladı. Türkiye standında, şirketler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları uluslararası uzay ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi. Kongrede Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 29 Eylül'de başlayan IAC, 3 Ekim 2025'e kadar Sidney'de sürecek.

KONGRE 2026'DA TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Öte yandan, 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi 2026 yılında Türkiye'de yapılacak. Türkiye, Bakanlığın koordinasyonunda, TUA'nın ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek kongre için uluslararası tanıtım kampanyası başlattı.

