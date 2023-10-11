Yüksek Hızlı İnternetin Siber Güvenlik Riskleri

Sürekli değişen tehdit ortamı ve genişleyen siber saldırı yüzeyi nedeniyle hem kullanıcıların hem de şirketlerin çevrimiçi varlıklarını korumak için tetikte olmaları gerektiğini ifade eden Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Lideri Burçin Olgaç, "SpaceX tarafından sunulan devrim niteliğindeki uydu internet hizmeti Starlink, geçtiğimiz günlerde saniyede 680 megabite (Mbps) varan hızlara ulaşarak birçok kullanıcının ve şirketin dikkatini çekti. Şirket geçtiğimiz günlerde Türkiye'de faaliyetlerine başlamak için başvuruda bulundu ve yetkililerle görüşmelere başladı. Starlink gibi uydu üzerinden verilen erişim hizmetleri, internet hizmetinin verilemediği ya da çok yavaş olduğu kırsal alanlar için büyük önem taşıyor. Ancak bu hizmet yalnızca bu bölgeler için mevcut değil, uydu erişiminin mümkün olduğu her yerde kullanılabiliyor. 5G ve bu tür kablosuz yüksek hızlı bağlantılar kullanıcıların ve şirketlerin internete erişim şekillerini dönüştürse de beraberlerinde çeşitli siber güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor" dedi.

SİBER GÜVENLİK RİSKLERİNİN DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKİYOR

Olgaç, "Saniyede 680 megabite varan bu etkileyici gelişmelere tanıklık etmekten büyük heyecan duruyoruz. Ancak bu derece yüksek hızların siber güvenlik açısından büyük sorumluluk getirdiğinin de farkındayız. İşletmelerin ve son kullanıcıların, iletişimden eğlenceye her konuda yüksek hızlı internete bel bağladığı günümüzün birbirine bağlı dünyasında bu tür ilerlemelere eşlik eden siber güvenlik risklerinin de göz önünde tutulması gerekiyor. Trend Micro olarak kullanıcıların ve işletmelerin giderek daha da dijitalleşen günümüz dünyasında güvende kalmaları için üzerimize büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Süper hızlı İnternetin faydalarını kucaklarken, kullanıcıları ve işletmeleri güvende tutacak, modern çağın siber güvenlikle ilgili zorluklarını aşmalarına yardımcı olacak çözümler geliştirmeye ve siber güvenlik dünyasına öncülük etmeye devam ediyoruz. Yüksek hızlı internetin getirdiği avantajlardan faydalanırken ilgili riskleri en aza indiren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Olgaç, "Saldırı yüzeyini genişletmesi, sisteme sızan siber korsanların verileri çok daha hızlı aktarma imkanı bulması ve DDoS saldırılarının daha etkili olmasına neden olması gibi risklerden dolayı Starlink gibi yüksek hızlı kablosuz internet hizmeti kullanan işletmelerin ve son kullanıcıların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu yüksek hızlı internet çağında, siber güvenlik sürekli bir endişe kaynağı olmaya devam edecek. Bu nedenle ister bireysel kullanıcılar ister işletmeler için olsun, güvenlikten ödün vermeden süper hızlı internetin avantajlarından yararlanmak için proaktif önlemler almaları ve potansiyel siber tehditlere karşı sürekli tetikte kalmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.