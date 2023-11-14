YouTube Reklam Engelleme Uygulamalarını İzliyor: Veri Gizliliği Davası Açıldı

Youtube geçtiğimiz aylardan bu yana kullanıcılardan reklam engelleyicilerini kapatmalarını isteyen bildirimler gösteriyor. Son günlerde ise Youtube'da reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmak zorunda hale geldi. Ancak bazı kullanıcılar Youtube'a veri gizliliği üzerinden dava açtı.

Youtube'un reklam engelleyici uzantıları takip etmesi yasal mı?

Youtube'un, reklam engelleme yazılımlarını tespit etmek için kullanıcılar gözlemlediği iddia edildi. Bu durumun ise veri güvenliğine karşı suç olduğu ve şirketin incelenmesi gerektiğine karar verildi. Gizlilik danışmanı tarafından açılan dava, sosyal medya platformları için emsal teşkil edebilir.

Alexander Hanff isimli davacı, Youtube'un kullandığı komut dosyalarının Avrupalı kullanıcıları yasa dışı şeklinde gözetlediğini ortaya koydu. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Hanff, veri güvenliği istismarı yasalarına dayanarak şikayette bulundu.

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Bilmeyenler için Youtube, web sitesinde kullanıcıların reklam engelleyici uzantıların yüklü olup olmadığını kontrol eden bazı komut dosyaları çalıştırıyor. Reklam engelleyici bulunursa platforma erişimi kısıtlanıyor veya uzantıların devre dışı bırakılması isteniyor.

Hanff ise bu uygulamanın, veri toplama için izin alınmasını gerektiren AB gizlilik yasalarını ihlal ettiğini savunuyor. Youtube'un reklam engelleme tespit dosyalarını bir tür casus yazılım olarak değerlendiriyor.

Gizlilik danışmanı, suç duyurusuyla birlikte hem Google'ı hem de Meta'yı hedef almış durumda. Düzenleyicilerin, Avrupa'nın gizlilik kurallarını teknoloji şirketlerine karşı düzgün şekilde uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

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