Google bir süredir YouTube'da reklam engelleme araçlarını kaldırmak için uğraşıyor. Henüz test aşamasında olan bu engelleme, kullanıcıları ya Premium abonesi olmaya ya da reklam izlemeye zorluyor. Son olarak Microsoft Edge'in reklam engelleme modu radara alınmış durumda.

Google bir süredir Youtube'da reklam engelleme araçlarını kaldırmak için uğraşıyor. Henüz test aşamasında olan bu engelleme, kullanıcıları ya Premium abonesi olmaya ya da reklam izlemeye zorluyor. Son olarak Microsoft Edge'in reklam engelleme modu radara alınmış durumda.

Youtube, Edge reklam engellemeye uyarı verecek

Windows 11 kullanan çok sayıda Edge kullanıcısı, "Katı" izleme koruması etkinken YouTube videolarını oynatamadıklarını bildirdi. Kullanıcıların açıklamalarına göre YouTube sayfası yükleniyor, ancak videolar oynatılmıyor ve reklam engelleyiciyi kapatma uyarısı gösteriliyor.

Google henüz konuyla ilgili açıklama yapmış değil. Ancak Edge'in Katı izleme modu, YouTube'daki reklam engelleyici ağına takılmış gibi görünüyor.

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Bilmeyenler için Edge; temel, dengeli ve katı olmak üzere üç izleme koruma seviyesi sunuyor. Microsoft'a göre katı mod ise en yüksek gizliliği sağlıyor, ancak bazı sitelerin reklam engelleyici kapatma uyarısına yol açıyor. YouTube da bu sitelerden birisi olmuş durumda.

YouTube'da video oynatma sırasında görüntülenen uyarı, kullanıcıları Edge'de izleme korumasını devre dışı bırakmaya çağırıyor. Reklamsız bir deneyim için YouTube Premium aboneliği alma hakkına sahip olduğunuzu da belirtelim.

Premium üyeliğin ülkemizdeki fiyatı 29,99 TL/ay şeklinde. Yıllık ücreti ise 299,99 TL'den sunuluyor. Reklam engelleyici uyarısı devam ettiği sürece kullanıcıların Premium'a geçmesi kaçınılmaz olacak gibi duruyor.

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