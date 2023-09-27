YouTube'da en çok kazanan YouTuber'lar belli oldu

Forbes tarafından yayımlanan rapora göre, dünyaca ünlü YouTuber'ların tahmini kazançları açıklandı. MrBeast, Rhett & Link, PrestonPlayz ve Ryan Kaji en çok kazanan YouTuber'lar arasında yer alıyor.

2005 yılında hayatımıza giren video paylaşım platformu YouTube, günümüzde eskiye kıyasla büyük bütçeli videolara ev sahipliği yapıyor. Bu videolar, milyonlarca hatta kimi zaman milyarlarca izleyici çekiyor ve bu da video sahiplerine büyük bir kazanç sağlıyor.

YouTube'ta dünya genelinde tanınan içerik oluşturucularının ne kadar para kazandıkları oldukça merak ediliyor. Bu noktada Forbes tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu soruyu cevaplandırdı. İşte YouTuber'ların tahmini kazançları…

YouTuber 'lar kaç para kazanıyor?

İş dergisi Forbes, Haziran 2022 ile Haziran 2023 tarihleri aralığını esas alarak tahmini olarak en çok para kazanan dünyaca ünlü YouTuber'ları listeledi. Bu listedeki isimler, duyanlara pek de yabancı gelmedi.

Rapora göre en çok kazanan YouTuber, dikkat çekici videolara sahip olan MrBeast. Videolarına dublaj ekleyerek ve takipçilerine para dağıtarak dünya genelinde tanınır hale gelen içerik üreticisinin 82 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

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En çok kazanan ikinci, üçüncü ve dördüncü içerik üreticisinin ise sırasıyla Rhett & Link, PrestonPlayz ve Ryan Kaji olduğunu görüyoruz. Bu üç YouTuber'ın da geçtiğimiz yılki gelirlerinin 35 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yani ortada bir eşitlik söz konusu.

En çok kazanan YouTuber'lar şu şekilde sıralandı;

SıraYouTuberGelir 1MrBeast (Jimmy Donaldson)82 milyon dolar2 (eşit)Rhett & Link35 milyon dolar2 (eşit)PrestonPlayz (Preston Arsement)35 milyon dolar2 (eşit)Ryan Kaji (Ryan's World)35 milyon dolar5Jake Paul34 milyon dolar6 (eşit)Markiplier (Mark Edward Fischbach)30 milyon dolar6 (eşit)FuckJerry (Elliot Tebele)30 milyon dolar8Jacksepticeye (Sean McLoughlin)27 milyon dolar9Matt Rife25 milyon dolar10KSI (Olajide Olatunji)24 milyon dolar11Charli D'Amelio23 milyon dolar12Logan Paul21 milyon dolar13 (eşit)Emma Chamberlain20 milyon dolar13 (eşit)Alex Cooper20 milyon dolar15Brent Rivera17.5 milyon dolar16Khaby Lame16.5 milyon dolar17Amouranth (Kaitlyn Siragusa)15 milyon dolar18 (eşit)Huda Kattan13 milyon dolar18 (eşit)Zach King13 milyon dolar18 (eşit)Bailey Sarian13 milyon dolar

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