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YouTube Android için yeni güncelleme geliyor, eski cihazlar kasmaya başlayacak

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YouTube'un alacağı yeni güncellemeyle birlikte Android uygulamasında kritik değişiklikler yapılacak. Yeni güncelleme, eski cihazlarda performans sorunlarına neden olabilecek.

Uygulamaların daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması için belirli aralıklarla güncelleme alması son derece normal. Ancak bu olay bazen ters tepebiliyor ve kaş yapayım derken göz çıkarma gibi durumlar meydana gelebiliyor. Zira Youtube'un çok yakında alacağı yeni güncellemeyle uygulamada bazı kritik değişiklikler yapılacak. Bu yama yeni modeller için bir müjde niteliğindeyken, eski cihazlar için ise bir önemli bir soruna işaret ediyor.

Android için YouTube için güncelleme geliyor, eski cihazlar kasmaya başlayacak

Android Police tarafından paylaşılan raporlara göre YouTube Android uygulaması çok yakında Mart 2024 Google Play sistem güncellemesini alacak. Yeni yamayla birlikte popüler video oynatma yazılımı VLC'nin arkasında ekip tarafından geliştirilen "libdav1d" olarak bilinen bir AV1 kod çözücüsü kullanılmaya başlanacak.

YouTube Android sürümünde AV1 kod çözücüsünün kullanılması özellikle 4K çözünürlüğün bir standart olduğu şu dönemde video kalitesinin artırılmasına ve daha iyi görünmesine imkan sağlayacak. En azından yeni Android akıllı telefonlarda.

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libdav1d AV1 kod çözücüsünün özellikle eski Android cihazlarda çeşitli sıkıntılara neden olacağı iddia ediliyor. Android 12 ve yeni sürümleri çalıştıran cihazlara gelecek bu yeni özellik AV1 için donanım kod çözme desteğine sahip olmayan eski cihazlarda uygulama kullanırken kasmalara ve çeşitli pil sorunlarına neden olacak.

Android kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamadaki video kalitesini artıracak olsa da AV1'e geçilmesinin kullanıcı deneyimini düşüreceği gerekçesiyle durdurulmasını istiyor. Yukarıda da belirtildiği üzere günümüzde her akıllı telefon AV1 için donanım kod çözme desteğine sahip değil ve bu durum bir nevi bir uyumsuzluğa neden olarak performans açısından çeşitli sıkıntılara işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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