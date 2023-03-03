You'nun Netflix hakimiyeti kısa sürdü! İşte tahtın yeni sahibi
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 20-26 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix'te en çok izlenen diziler…
Netflix'te en çok izlenen diziler!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.
Şimdi de 20-26 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şubat ayında zirvenin mutlak sahibi olan You ise 5. sıraya kadar geriledi. Yerini ise Outer Banks'in 3. sezonu kaptı. Hemen ardında da Murdaugh Murders ve Perfect Match bulunuyor.
Siz en çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Outer Banks: 3. sezon1154 milyon 970 bin2Murdaugh Murders: A Southern Scandal140 milyon 50 bin3Perfect Match: 1. sezon239 milyon 510 bin4Outer Banks: 1. sezon635 milyon 100 bin5You: 4. sezon327 milyon 750 bin6Formula 1: Drive to Survive: 5. sezon125 milyon 760 bin7Outer Banks: 2. sezon723 milyon 860 bin8Red Rose: 1. sezon220 milyon 540 bin9Wednesday: 1. sezon1418 milyon 950 bin10The Walking Dead: 11. sezon315 milyon 940 bin
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Siz en çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!