You'nun Netflix hakimiyeti kısa sürdü! İşte tahtın yeni sahibi

Netflix geçtiğimiz günlerde 20-26 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix'te en çok izlenen diziler…

Netflix'te en çok izlenen diziler!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Şimdi de 20-26 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şubat ayında zirvenin mutlak sahibi olan You ise 5. sıraya kadar geriledi. Yerini ise Outer Banks'in 3. sezonu kaptı. Hemen ardında da Murdaugh Murders ve Perfect Match bulunuyor.