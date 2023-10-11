Yerli Tank Altay'ın Üretiminde Son Aşamaya Gelindi

Çok konuşulan yerli ve milli imkanlar ile üretilecek olan Altay Tankı'nda artık sona gelindi. İlk prototipler ve test prototiplerinin üretimi tamamlanan Altay Tankı daha sonrasında test sürüşüne çıkarıldı. Üretim tarihi merakla beklenirken açıklama TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan geldi. İşte çok konuşulan yerli tank Altay ve detayları…

Çok konuşulan yerli ve milli imkanlar ile üretilecek olan Altay Tankı'nda artık sona gelindi. İlk prototipler ve test prototiplerinin üretimi tamamlanan Altay Tankı daha sonrasında test sürüşüne çıkarıldı. Üretim tarihi merakla beklenirken açıklama TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan geldi. İşte çok konuşulan yerli tank Altay ve detayları…

Tosyalı: İlk 100 tanesi Kore motorlu daha sonrasında yerli motor olacak!

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yaptığı açıklamalarda yerli tank ile ilgili bazı bilgiler verdi ve üretim tarihi ile ilgili önemli noktalara dikkat çekti. Tosyalı yaptığı açıklamasında ilk seri Altay tanklarının üretildiğini ve şu an aktif olarak 2 adet Kore motorlu versiyonun gece gündüz test parkurlarında dolaştığını belirtti.

Tosyalı açıklamanın devamında "üretilecek ilk 100 adet tank Kore'den satın aldığımız motorlar ile çalışacak. Daha sonrasındaki üretimlerde ise yerli marka BMC Power'dan satın aldığımız yerli motorlar kullanılacak." Açıklamayı dikkatle incelediğimizde Altay Tankı'nın ilk etapta tamamen yerli üretim olmadığını, motorlarının Kore'den satın alınacağını görüyoruz. Ancak ilk 100 adetlik üretimden sonra BMC Power tarafından üretilen motorlar kullanılmaya başlanacak.

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Peki neden yerli motor ile ilk üretimler yapılmıyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Altay Tankı yeni üretilen bir model. Bununla birlikte testleri yeni yapılmaya başlandı. Yerli motorun tam randımanla çalışması için belirli bir test süreci gerekiyor. Bu esnada da üretim devam edecek ve 100 adetlik Kore motorlu Altay Tankı'nın üretimi yapılacak.

Son olarak motor konusunda BMC Power'dan satın alınacak motorların VURAN ve KİRPİ'de de kullanıldığını belirtebiliriz. Seri üretime geçiş tarihi olaraksa 2025 yılı gösteriliyor. Peki siz Altay Tankı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…