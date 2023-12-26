Yerli otomobil Togg, Almanya'da satışa başlayacak

Türkiye'deki dağıtımı Mart ayında başlayan yerli otomobil Togg, artık ülkemizin yollarında sıkça görmeye başladığımız bir araç oldu. 15 bin Togg'un sahibine kavuştuğu bilgisinin ardından yerli otomobilin yurt dışına da açılacağı öğrenildi!

Togg, Almanya'da satışa başlayacak

Togg'un resmi LinkedIn sayfası, 4 adet yeni iş ilanı yayınladı. Almanya, Stuttgart merkezli olan bu dört iş ilanı şöyle:

Sipariş ve dağıtım planlama

Satış operasyonları

İletişim ağı geliştirme – Satış ve satış sonrası

Satış sonrası operasyonları

Bu iş ilanlarından anlaşıldığı üzere Togg, Almanya'da resmen satışa başlayacak. Sanayi ve Teknoloji bakanı, yurt dışına ilk Togg ihracatının 2025 yılında başlayacağını duyurmuştu. Muhtemelen ön siparişler 2024 yılında başlayacak.

T10X modelinin ülkemizdeki satış fiyatını euroya çevirince 45.000 euro gibi bir fiyata tekabül ediyor (vergisiz). Aracın uzun menzil versiyonunda 57.000 euro gibi bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz.

Artık her sokakta, caddede! 15 bin Togg sahibine kavuştu!

Eğer bu veya buna yakın bir fiyat etiketiyle satışa çıkarsa Tesla Model Y'ye karşı ciddi bir rakip olabilir gibi görünüyor.

Şu anda dediğimiz gibi 15.000 adet Togg, Türkiye'nin karayollarında dolaşıyor ve yıl sonuna kadar bu sayının 20.000'i bulması bekleniyor. Öncelik tabii ki Türkiye'deki satışlar olacak.

Siz Togg'un Almanya'da satışa çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önce Türkiye'deki satışlara mı ağırlık verilmeli? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.