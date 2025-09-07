Yerli Mühendislerden Yapay Zeka Destekli Akıllı Korkuluk

ERZURUM'da elektrik elektronik mühendisleri Nurhanım Zengin ile Asude Çelik, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarına karşı yapay zeka destekli 'akıllı korkuluk' geliştirdi. 360 derece dönen kamerası, koku, ses ve ışık yayan akıllı korkuluk, tarım fuarında sergilendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, finale kaldıkları TEKNOFEST tarım teknolojileri alanında çalışmaya devam etme kararı aldı. Alanda yapabileceklerini araştıran Zengin ve Çelik, ekili arazilere zarar veren ayı, domuz gibi yabani hayvanlar ile kümes ve büyükbaş hayvanların korunmasına yönelik projeler üzerinde yoğunlaştı. Çiftçilerin yoğun şikayetleri üzerine yapay zeka destekli akıllı korkuluk projesini geliştiren Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle şirketlerini kurdu. Zengin ve Çelik, geliştirdikleri iki korkuluğu test etmek için ayrı bölgelerde tarım arazilerine kurdu. Cihazları yakından takip eden iki mühendis, sonuçları da analiz edip Ar-Ge yaparak gelişimini devam ettirmeyi planlıyor.

Mühendis iki arkadaş, geliştirdikleri akıllı korkuluk ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, çok sayıda yerli ve yabancı firmanın katıldığı Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Çiftçilerin ilgi gösterdiği korkulukla ilgili bilgi veren Zengin ve Çelik, fuarı gezen çiftçilerden gelen geri dönüşleri değerlendirerek yapay zeka destekli korkuluğu geliştireceklerini bildirdi.

'TARLALAR İÇİN UYGUN BİR CİHAZ'

Fuarı gezerken akıllı korkuluğu inceleyen Aziziye ilçesine bağlı kırsal Kızılkale Mahallesi çiftçilerinden İbrahim Akpınar, "Korkuluk tarlalar için uygun bir cihaz. Domuz ve ayıların zarar vermesinden dolayı şikayetçiyiz. Yulaf ve korunga ekili alanlara zarar veriyorlar. Bu cihazla görüp önlem alma yoluna gidilebilir" dedi.

'HEM TEST YAPIYOR HEM ETKİNLİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ'

Tarımdaki sorunları araştırdıktan sonra çalışma yapacakları alanı belirlediklerini söyleyen Nurhanım Zengin, "Üreticilerin en büyük şikayeti olan yabani hayvanların zararlarını önleme konusunda çalışma yapmaya karar verdik. TÜBİTAK'tan aldığımız destekle şirketimizi kurarak, çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz akıllı korkulukları, çeşitli bölgelerde araziye kurduk. Hem test yapıyor hem de etkinliğini araştırıyoruz" diye konuştu. Zengin, fuarda çiftçilerden gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

'OTOMATİK OLARAK UYGUN YÖNTEMİ SEÇİYOR'

Yapay zeka destekli akıllı korkuluğun çalışmasını anlatan Asude Çelik, "360 derece dönen kamera, hayvan türünü algılayıp otomatik olarak uygun olan yöntemi seçiyor. Koku püskürtme, ışık yayma, ses yayma yöntemleri bulunuyor. Bunu biz 15 gün aralıklarla değiştiriyoruz. Farklı koku, farklı ses farklı uygulaması yüklüyoruz. Hayvanlar doğaları gereği 15 günde 1 adapte oluyorlar. Tekrar geliyorlar. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar bunları kendileri de belirleyebiliyor" ifadelerini kullandı.