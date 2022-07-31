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Yeni Tomb Raider filmi için kötü haber! Ortada kaldı

Yeni Tomb Raider filmi için kötü haber! Ortada kaldı

Tomb Raider filmi için sil baştan yapılacak. MGM, Tomb Raider haklarını iptal etti ve yeni film rafa kaldırıldı.

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Tomb Raider'ın film hakları yıllar sonra el değiştirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Metro-Goldwyn-Mayer'in Tomb Raider isim haklarını yenilemeyeceğini gösterdi. Bu, yeni Tomb Raider filminde Lara Croft'un değişeceğini gösteriyor.

Tomb Raider filminde Lara Croft'u kim oynayacak?

Amazon'un sahibi olduğu Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 2018'de çıkış yapan Tomb Raider filminin devamını çekmeyi uzun süre boyunca erteledi. Tomb Raider 2 filmini 2021 yılında çekmeyi planlıyordu, ancak pandemiden dolayı plan iptal edildi.

2020 yılında Tomb Raider'ın devam filmi hakkında konuşan yönetmen Ben Wheaton, Covid-19 yüzünden yol haritası çizemediklerini söyledi. Karantina çoktan bitmiş olsa da, yeni film için farklı bir sorun bulunuyor. Amazon'un MGM'yi satın almasının ardından Tomb Raider'a yeşil ışık yakmadığı öğrenildi.

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Tüm bu karmaşanın ardından MGM'nin Tomb Raider'ın isim haklarını yenilemeyeceği ve doğal olarak yeni film çekmeyeceği ortaya çıktı. Birkaç stüdyonun Tomb Raider haklarını satın almak için ihale yarışına girdiği de belirtildi.

Tomb Raider filmi için isim haklarının farklı bir stüdyoya geçmesi, film için yeni bir döneme girileceği anlamına geliyor. 2018'de çıkış yapan filmde Lara Croft'u Alicia Vikander canlandırıyordu. Fakat filmin karışık eleştiriler almasının ardından, Alicia Vikander'i yeni filmde oynama olasılığı düşük.

Netflix'in uzun süredir bir Tomb Raider animasyon uyarlaması üzerinde çalıştığını biliyoruz. Fakat Angelina Jolie'nin de oynadığı Tomb Raider yapımları dahil olmak üzere hiçbir film, serinin hayranlarını mutlu etmeyi başaramadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji

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