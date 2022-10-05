Yeni Togg prototipleri köprüde boy gösterdi!
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Togg, geliştirdiği 2 prototipin gerekli güvenlik önlemleri altında Osmangazi Köprüsü'nden geçtiği deneyim testini paylaştı.
Togg'un uzun zamandır beklenen seri üretim faaliyetleri bu ayın sonunda başlıyor. Tabii bir yandan da şarj istasyonlarının kurulumu ve araçların test süreçleri devam ediyor. Bugün ise 2 Togg prototipi Osmangazi Köprüsü güzergahında ve güvenlik önlemleri altında kullanıcı deneyimi testlerinin bir bölümünü tamamladı.
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Togg önümüzdeki günlerde C segment elektrikli SUV modelinin seri üretimine başlayacak. Ülkemizde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, mart ayı içerisinde satışının başlayacağı tahmin ediliyor. Avrupa pazarına ise 2024'ün 3. çeyreğinde girecek.
Aracın 2 farklı batarya ve motor seçeneği olacak. Bunlardan ilki 150 kW gücünde ve 300 km menzile sahip olacak. İkincisi ise 300 kW motor gücüne ve 500 km menzil ile gelecek. Ayrıca her iki modelin de 180 kW hızlı şarj desteğine sahip olduğu belirtiliyor.
Togg prototipleri için test süreci devam ederken yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
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Togg C-SUV özellikleri
2023'te 25 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum Togg çıkış tarihi
ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor150 KW/ 300 KWBeygir gücü200 HP/400 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekişli/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi
ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 201918 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekte–ElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli
Osmangazi Köprüsü TOGG Teknoloji Haberler
2023'te 25 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg çıkış tarihi