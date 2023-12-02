Üye Girişi
Haberler

Yeni Resident Evil Remake Oyunları Yolda

Son Güncelleme:
Abone Ol

Capcom, Resident Evil serisini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Yönetmen Yasuhiro Anpo, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Capcom son yıllarda çıkardığı Resident Evil Remake yapımlarıyla sektörde büyük ses getirdi. Hatta bu yıl sunulan Resident Evil 4, Game Awards'ta yılın oyunu olmaya aday bile gösterildi. Korku-aksiyon türündeki yapımların başarısı ise yeni remake'lerin geliştirilmesi kapı aralıyor.

Yönetmen onayladı: Yeni Resident Evil Remake oyunları yolda

Resident Evil 4 Remake yönetmeni Yasuhiro Anpo, Japonya'da düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre şirketin yeni projeler üzerinde çalıştığını ve Resident Evil serisini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Capcom, klasik hayatta kalma-korku oyunlarını modern platformlara taşımak istediğini aktardı. Japon şirket, ilk olarak Resident Evil 2 ve 3 ile dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yönetmen Anpo, bu projeler ile 90'lı yılların efsane oyunlarını yeni kuşaklara taşıyabildiklerini söyledi.

123123123

RE 4'ün yönetmeni sırada hangi oyunun olduğunu açıklamadı. Ancak bugüne kadar yapılan sızıntılar arasında bazı muhtemel adaylar bulunuyor. Resident Evil: Code Veronica'nın geliştirilecek bir sonraki oyun olduğu düşünülüyor. Bu yapım, RE3 ve RE5 arasında hikaye açısından önemli bir köprü görevi görüyor.

2002 yılında GameCube için yeniden tasarlanan ilk Resident Evil da henüz yenilenmedi. Bu oyunun, RE 2 ve 3'e güç veren RE Engine kullanılarak yeniden geliştirilebileceği düşünülüyor. İlk oyunun modernize edilerek yeniden sunulması hem yeni hem de eski oyuncuların ilgisini çekebilir.

Diğer potansiyel seçenekler arasında Resident Evil 0, 5 ve 6 yer alıyor. Ancak bu oyunları yeniden geliştirmek için hikayelerini ve tasarımlarını büyük ölçüde elden geçirmek gerekebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Yönetmen Japonya Capcom Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title