Capcom son yıllarda çıkardığı Resident Evil Remake yapımlarıyla sektörde büyük ses getirdi. Hatta bu yıl sunulan Resident Evil 4, Game Awards'ta yılın oyunu olmaya aday bile gösterildi. Korku-aksiyon türündeki yapımların başarısı ise yeni remake'lerin geliştirilmesi kapı aralıyor.

Yönetmen onayladı: Yeni Resident Evil Remake oyunları yolda

Resident Evil 4 Remake yönetmeni Yasuhiro Anpo, Japonya'da düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre şirketin yeni projeler üzerinde çalıştığını ve Resident Evil serisini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Capcom, klasik hayatta kalma-korku oyunlarını modern platformlara taşımak istediğini aktardı. Japon şirket, ilk olarak Resident Evil 2 ve 3 ile dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yönetmen Anpo, bu projeler ile 90'lı yılların efsane oyunlarını yeni kuşaklara taşıyabildiklerini söyledi.

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RE 4'ün yönetmeni sırada hangi oyunun olduğunu açıklamadı. Ancak bugüne kadar yapılan sızıntılar arasında bazı muhtemel adaylar bulunuyor. Resident Evil: Code Veronica'nın geliştirilecek bir sonraki oyun olduğu düşünülüyor. Bu yapım, RE3 ve RE5 arasında hikaye açısından önemli bir köprü görevi görüyor.

2002 yılında GameCube için yeniden tasarlanan ilk Resident Evil da henüz yenilenmedi. Bu oyunun, RE 2 ve 3'e güç veren RE Engine kullanılarak yeniden geliştirilebileceği düşünülüyor. İlk oyunun modernize edilerek yeniden sunulması hem yeni hem de eski oyuncuların ilgisini çekebilir.

Diğer potansiyel seçenekler arasında Resident Evil 0, 5 ve 6 yer alıyor. Ancak bu oyunları yeniden geliştirmek için hikayelerini ve tasarımlarını büyük ölçüde elden geçirmek gerekebilir.