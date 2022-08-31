ModelPlayStation 5 DiscPlayStation 5 DigitalOrijinal4.5kg3.9kgPlayStation 5 (2021)4.2kg3.6kgPlayStation 5 (2022)3.9kg3.4kg

Yeni bir versiyonu ile gelmeye hazırlanan PlayStation 5, son dönemde kötü haberlerle gündem oluyor. Sony, oyun konsolunun fiyatlarını tüm dünyada yükseltme kararı aldı. Zamlar, çoğu bölgelerde gerçekleşmişken bazı bölgelerde de yeni versiyon PlayStation 5 (2022) konsolunun tanıtılacağı 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Gelen bilgilere göre gerçekleşen zamların nedeni olarak küresel ekonomik dalgalanma ve koronavirüsten dolayı geçtiğimiz yıl kendini hissettiren tedarik zincirleri gösteriliyor. Zamlardan sonra Türkiye'de PlayStation 5 Disc fiyatı 13.199 TL, PlayStation 5 Digital fiyatı ise 11.199 TL oldu.

Haberler ›› Teknoloji ››Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler - Haberler

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