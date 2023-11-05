Yeni Mac ve MacBook serileri sıvı temaslarını Apple'a bildirecek

Apple, yeni Mac ve MacBook serilerinde sıvı temaslarını tespit eden bir arka plan uygulaması kullanacak. Bu sayede cihazların garanti kapsamı dışında kalıp kalmadığı kontrol edilebilecek.

Neredeyse her teknoloji üreticisi belirli senaryoları kapsayan garanti süreçlerini müşterilerine sunar. Bazı markalar ekran kırılmaları, sıvı temasları gibi senaryoları garanti kapsamı içerisinde değerlendirirken bazıları ise bu tarz durumları kullanıcı hatası sınıfında değerlendirir. Bu aslında tamamen marka stratejileri ile alakalı bir durum. Apple'da bu kapsamda sıvı temaslarını direkt olarak markaya bildirecek bir özelliği yeni Mac serilerinde sundu. İşte detaylar…

Yeni Mac ve MacBook serileri USB-C noktalarındaki sıvı temaslarını Apple'a bildirecek!

Apple garanti koşullarına göz attığımızda marka iPhone, Apple Watch ve bazı AirPods modelleri gibi suya belirli oranda dayanıklı olduklarını bildirdiği cihazlarını sıvı teması sorunlarında garanti kapsamında değerlendirmiyor. Bununla ilgili teknik servislerinde bazı test modülleri ve ayraçları olan marka sıvı temasına maruz kalan cihazlarının tamir işlemlerini kullanıcılara yansıtıyor.

Özellikle iPhone'larda yaşanan sıvı temasları cihazların ekran ve kasaları arasında yer alan sıvı bantları ile anlaşılıyor. Bu bantlar cihazın sıvı mukavemetini arttırmasına yardımcı olurken sıvı ile temas halinde renk değiştirerek Apple'ın sorunu anlamasına yardımcı oluyor. Sıvı bantlarında renk değişimi görülen cihazlar sıvı temaslı olarak ayrılarak garanti kapsamı dışında kalıyor.

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Bunun yanında birkaç farklı sıvı teması anlama yöntemine sahip olan marka yeni Mac serilerinde farklı bir özellik daha getirdi. macOS Sonoma 14.1 ile gelen bu özellik yeni Mac serilerinin USB-C bağlantı noktalarında sıvı teması olması halinde Apple'a bildirim gönderen "liquiddetectiond" isimli bir arka plan uygulaması. Bu uygulama sürekli olarak arka planda çalışıyor ve sıvı teması algılanması halinde bir kayıt oluşturarak bunu Apple'a cihazın seri numarası ile gönderiyor.

Apple bahsi geçen cihaz teknik servise geldiğinde bu kayıtları inceliyor ve sıvı teması olup olmadığını görüyor. Cihazın servise gelmesindeki sorunun asıl sebebi sıvı temasından kaynaklı ise cihaz garanti kapsamı dışında kalıyor. Peki siz bu yeni arka plan uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…