Yeni Elektrikli Opel Corsa E! Türkiye fiyatı ve özellikleri

Yeni Corsa, hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarıyla mevcut. Yeni Elektrikli Opel Corsa E inceleme sizlerle.

Opel, Türkiye'de çok satan B segmenti modeli Corsa'yı yeniledi ve Türkiye pazarına sundu. Yeni Opel Corsa, bir dizi motor seçeneği ve donanım seviyesi sunuyor. Yeni Corsa, hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarıyla mevcut. Yeni Elektrikli Opel Corsa E inceleme sizlerle.

Yeni Elektrikli Opel Corsa E

Corsa'nın giriş seviyesi modeli 1.2 litrelik 75 HP'lik benzinli motorla gelirken, ayrıca 1.2 litrelik turbo benzinli motor seçenekleri 100 ve 130 HP'lik güçlerle sunuluyor. Yeni Corsa'nın iç mekanı, Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'na dayalı tamamen dijital bir kokpite sahip ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahiptir.

Yeni Corsa, Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde mevcuttur. Ayrıca, yeni Opel Corsa Elektrik de GS donanımı ile sunulmaktadır. Yeni tasarımı, özgün ön cephe tasarımı ve dijital iç mekan özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, güvenlik ve konfor özellikleri de sunuluyor. Bu özellikler arasında hız sabitleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, aktif acil frenleme sistemi ve park sensörleri bulunuyor.

Yeni Opel Corsa Elektrik ise tamamen elektrikli bir versiyon olarak sunuluyor. 136 HP'lik elektrikli motoru ile uzun bir menzil sunuyor ve hızlı şarj imkanı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Sonuç olarak, yeni Opel Corsa, geniş bir motor ve donanım seçeneği sunan şık bir B segmenti otomobil ve ayrıca elektrikli sürüş deneyimi isteyenler için bir seçenek sunuyor.