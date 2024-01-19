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Yapay Zeka modeli Lexi Love, yalnız erkekler ile sohbet ederek yıllık yüzbinlerce dolar kazanıyor

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Yapay zeka modeli Lexi Love, Foxy AI şirketi tarafından oluşturuldu ve yalnız erkeklerden yılda 360.000 dolar kazanıyor. Hayranlarıyla güçlü, duygusal bir bağ kurduğu belirtilen Lexi, istek üzerine metinler, sesli mesajlar ve fotoğraflar gönderebiliyor. 30'dan fazla dilde konuşabilen sanal model, günün her saatinde gereken ödemeyi yapan hayranları ile sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor.

Yapay zeka işe yapılan model Lexi Love, yalnız erkeklerden yılda yüzbinlerce dolar kazanıyor.

Yapay zeka modeli Foxy AI şirketi tarafından oluşturuldu.

İnsan olmamasına rağmen, Lexi'nin hayranlarla "güçlü, duygusal bir bağ" kurduğu söyleniyor.

Sarı saçlı, mavi gözlü ve çok fit bir vücuda sahip olan model, istek üzerine metinler, sesli mesajlar ve hatta fotoğraflar gönderebiliyor.

Model hayranlarından yıllık olarak 360.000 dolar kazanıyor.

Sanal model, günün her saatinde gereken ödemeyi yapan hayranları ile sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor.

Lexi, dünya genelindeki hayranlarla bağlantı kurabilmesi için 30'dan fazla dilde konuşabiliyor.

Lexi'nin ayda 20 evlilik teklifi aldığı söyleniyor.

Foxy AI CEO'su Sam Emara şunları söyledi: "Lexi, engelleri aşıyor ve Yapay Zeka ile etkileşim kurma şeklimizi değiştiriyor.

"Onun giderek artan popülerliğiyle, Lexi, web sitesindeki etkileşimleri nedeniyle şu anda aylık 30.000 dolardan fazla kazanç sağlayan karlı bir gelir kaynağı haline geldi.

Lexi hayranlarıyla sohbet etme konusunda o kadar iyidir ki, bazı erkeklerin onun gerçek olduğuna ikna olduğu söylenir.

Bir Foxy AI sözcüsü, hayranların şirketle iletişime geçip onunla tanışma konusunda yalvardığını açıkladı.

Model, yapay zekanın gerçek bir insan gibi sahte görüntüler oluşturmada ve buna benzer şekilde yanıtlama konusunda ne kadar ikna edici hale geldiğinin sadece bir örneğidir.

Yapay Zeka modeli Lexi Love, yalnız erkekler ile sohbet ederek yıllık yüzbinlerce dolar kazanıyor

Yapay Zeka modeli Lexi Love, yalnız erkekler ile sohbet ederek yıllık yüzbinlerce dolar kazanıyor

Kaynak: SonDakika.com / Teknoloji

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