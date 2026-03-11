Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilen kısa filmlerin yer alacağı yarışma, sinemanın yeni anlatı dili ile toplumsal mesajların buluştuğu özgün bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Yarışma; Milli Teknoloji Hamlesi, Ailenin Korunması, Bağımlılıkla Mücadele, Engelsiz Yaşam, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik ile Türk-İslam Tarihi olmak üzere altı ayrı temada gerçekleştirilecek. Her tema, sinema aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı ve yeni nesil teknolojilerin sosyal mesaj üretiminde nasıl kullanılabileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

Yarışmaya Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar başvurabilecek. Yapay zekâ teknolojileriyle üretilmiş veya bu teknolojilerle anlamlı biçimde desteklenmiş kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, eserlerin süresi en az 2, en fazla 5 dakika olacak. Başvuru yapılan filmlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir platformda yayımlanmamış olması gerekiyor.

HER KATEGORİNİN BİRİNCİSİNE 25 BİN TL ÖDÜL

Sinema sektöründen oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlerin yanı sıra yapay zekâ alanında uzman isimlerden oluşacak seçici kurul, her kategoride en iyi çalışmaları belirleyecek. Her kategorinin birincisine 25 bin TL ödül verilecek yarışmada, değerlendirme sonucunda ilk üçe giren eser sahipleri ödül törenine davet edilecek ve kategori birincileri törende açıklanacak.

Festival küratörlüğünü Hasan Ustaosmanoğlu üstlenirken seçici kurulda TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, SanatçıAli Nuri Türkoğlu ve Metin Yıldız, Yönetmen Okan Özbay, Yapay Zeka Araştırmacısı İlker Ulubey, Yapay Zeka Uzmanı Ebru Karayel Çınar, Yapay Zeka İçerik Üreticisi Ali Tekin, Yapay Zeka Girişimcisi Cengizhan Çelik, Televizyon Programcısı Kerem Taşöz, Görsel Tasarım Öğretim Görevlisi İslam Şensöz, Teknoloji Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, Teknoloji Şirketi CEO'su İbrahim Coşkuner ve STK Başkanı Ceyhun Taha Demirkol ile Ümraniye Belediyesi üst düzey yöneticileri yer alıyor.

Gençlerin projeye katılarak toplumsal meselelerde farkındalığını artırmak ve yeni nesil teknolojilerde üretken pozisyona geçmelerini sağlamak amacıyla bölgedeki liselerle ve İstanbul genelinde birçok üniversite ile işbirliği yapıldı.

Dijital çağın en güçlü araçlarından biri haline gelen yapay zekânın, sanat yoluyla toplumsal mesaj üretme potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen yarışma, sinemanın geleceğine dair yeni bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Son Başvuru Tarihi 10 Nisan

Başvuru İçin: www.umraniyeaifilmyarismasi.com

Kaynak: Haberler.com