Yapay Zeka ile Kulak İltihabı Teşhisi Yapan Uygulama Geliştirildi

Yapay zeka gün geçtikçe hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Özellikle son iki senede ChatGPT ile etkisini artıran yapay zeka rüzgarı, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Buna göre bilim insanları yapay zeka ile kulak iltihabı teşhis eden bir uygulama geliştirdi.

Yapay zeka ile kulak iltihabı teşhis eden uygulama ve özellikleri

Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları kulak iltihabı teşhisi yapabilen bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Bu uygulama kulak içinden elde ettiği görüntüleri yapay zekayla teşhis edebilme özelliği sunuyor. Akut orta kulak iltihabı (AOM) çocuklara antibiyotik verilen en yaygın hastalıklardan biri. Ancak bu hastalığın teşhisi uzmanlık gerektiriyor.

Uzman doktorların bile normal bir kulak enfeksiyonu ile karıştırdığı AOM, çocukların gereksiz şekilde antibiyotik almasına neden oluyor. Araştırmalara göre çocukların yüzde 70'i bir yaşına basmadan AOM hastalığına yakalanıyor.

Araştırmacılar ise uzmanlık isteyen AOM tanısı için yapay zeka kullanan bir uygulama geliştirdi. Öncelikle araştırmacılar AOM tedavisi gören 635 çocuktan 1135 adet kulak zarı videosu elde etti. Bu hastalıklı kulak zarı videolarına açıklamalar ekleyen araştırmacılar, yapay zekayı AOM konusunda eğitti. Uzmanlar akut orta kulak iltihabı ile benzer vakaları da videolarla gösterdi ve yapay zekayı eğitti.

Yapay zeka şirketinden dünyanın en büyük işlemcisi!

Yapay zekayı akut orta kulak iltihabı konusunda eğiten araştırmacılar aynı zamanda kulak zarının yapısı ve anatomisi hakkında da yapay zekayı eğitti. Bu eğitim sonrasında yapay zeka akut orta kulak iltihabı teşhisi yaptı ve yüzde 93 seviyesinde doğru tanı koymayı başardı.

İşin ilginç yanı ise yapay zeka AOM teşhisi yüzde 93'te olmasına karşın doktorlarda bu oran yüzde 30 ila yüzde 84 arasında değişiyor. Kısacası eğitilen yapay zeka kulak iltihabı için doktordan daha doğru bir sonuç vermiş oldu.

Tabii ki burada yapay zekanın doktor olduğunu ilan etmek doğru değil. Araştırmacılar bu uygulama ile yapay zekanın doktorlara kulak iltihabı teşhisi için yardımcı olacağını söylüyor. Böylece akut orta kulak iltihabı tedavileri için daha erken ve doğru teşhis şansı artacak.

Sizce yapay zeka gerçekten de doktorluk gibi mesleklerin yerini alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.