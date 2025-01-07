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Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti

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Polonyalı yönetmen Patryk Vega'nın Vladimir Putin'in hayatını konu alan ve yapay zeka teknolojisiyle çektiği film, büyük yankı uyandırdı. Filmde, Polonyalı aktör Slawomir Sobala'nın yüzüne, yapay zeka teknolojisiyle Rus liderin yüzü yerleştirildi. Putin'in çocukluğundan başlayarak, hayatının çeşitli dönemleri ve özel anları canlandırılan film, Kremlin'i rahatsız eden sahneleriyle dikkat çekiyor.

Polonyalı yönetmen Patryk Vega'nın Vladimir Putin'in hayatını konu alan ve yapay zeka teknolojisiyle çektiği film, daha gösterime girmeden büyük yankı uyandırdı. 25 Ocak'ta vizyona girecek filmin fragmanı, Kremlin'i rahatsız eden sahneleriyle dikkat çekiyor.

Filmde Putin'i canlandıran Polonyalı aktör Slawomir Sobala'nın yüzüne, yapay zeka teknolojisiyle Rus liderinin yüzü yerleştirildi. Sobala'nın rolü için iki yıl boyunca Putin'in beden dilini ve davranışlarını çalıştığı öğrenildi.

Yönetmen Vega, çekim tekniğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "En yüksek çözünürlüklü detayları elde etmek için gerçek bir modele ihtiyacımız vardı. Putin'i stüdyoya davet edemeyeceğimiz için bu yöntemi kullandık. Yapay zeka tek başına bu hassasiyeti yakalayamazdı."

Fragmanda Putin'in çocukluğundan başlayarak, judo çalışmaları, taksi şoförlüğü ve evliliğine kadar hayatının çeşitli dönemleri gösteriliyor. Bazı tartışmalı sahnelerde ise Rus liderinin özel anları canlandırılıyor.

Kremlin'in casusluk birimlerinin filmin gösterimini engellemeye çalıştığı iddia ediliyor. Filmin ne kadarının gerçek olayları yansıttığı ise belirsizliğini koruyor.

Daha önce "Pitbull" ve "The Plagues of Breslau" gibi filmlere imza atan yönetmen Vega'nın bu yeni çalışması, sinema dünyasında merakla bekleniyor.

Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti

Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti

Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti

Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti

Yapay zeka ile çekilen Putin filmi, Kremlin'i rahatsız etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Ohooo yapay zeka yğzğnden bu zamanda işlemediğin suç bile oynanan kamera kayıtları ile üzerine yıkılır vay bee

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

yapay zeka ile kendi karısının kızının filmini çeksin.batı özgürlüğü sadece kendi çıkarlarına kadar kullanıyor. kendi çıkarlarına uyduğun kadar sana özgürlük veriyor.

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