Yapay Zeka ile Beyni Okuyabilen Teknoloji Geliştirildi

Avustralya Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde araştırmacılarından oluşan bir ekip, yapay zeka ile desteklenen bir teknoloji geliştirerek beyin sinyallerini yazıya dönüştürebiliyor. Bu teknoloji, sağlık sektöründe iletişim zorluğu yaşayan kişiler için büyük önem taşıyor.

Son yıllarda önemli bir gelişme sergileyen teknolojinin ürünü olan yapay zeka, dünya çapında devrim niteliğinde projelerin geliştirilmesinde büyük rol oynuyor. Bu bağlamda en etkili olduğu alanlardan birisi de hiç şüphesiz sağlık sektörü.

Sağlık alanında her geçen gün yaşanan önemli gelişmeler, insanları hayran bırakıyor. Kısa süre önce ise yapay zeka ile desteklenen ve tam anlamıyla beyni okuyabilen bir teknoloji, heyecan yaratmayı başardı.

Beyni okuyabilen yapay zeka destekli teknoloji nasıl çalışıyor?

Avustralya Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde araştırmacılarından oluşan bir ekip, beyin sinyallerini yazıya dönüştürebilen bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve doğruluk oranı yüzde kaç?

Bu teknoloji için yapay zeka modeli DeWave kullanılıyor. DeWave, EEG (Elektroensefalografi) kayıtlarını analiz ediyor ve beyin sinyallerini yazıya dönüştürüyor. Bilmeyenler için EEG, elektriksel yöntemle beyin dalgalarının aktivitesini izlemek için kullanılan bir yöntemdir.

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Testler ise katılımcıların kafasına kask yerleştirilerek gerçekleştirildi. EEG için gerekli donanımlar ile donatılan bu kask, beyin dalgaları aktivitelerini izlemekte. Bu izleme sırasında demin sözünü ettiğimiz yapay zeka modeli DeWave çalışmaya başlıyor ve sonuç olaraksa sinyallerden yola çıkılarak beyinden geçenler metne aktarılıyor.

Birçok katılımcı ile yapılan testin doğruluk oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü. Bu oran düşük olduğu için başarısız bir proje olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yapay zeka modeli, farklı ve daha yeni verileri incelediğinde bu doğruluk oranı yüzde 60'ı aştı.

Bu teknoloji, felçli olan veya konuşamayan, yani genel olarak iletişim kurma konusunda zorluk yaşayan kişiler için oldukça önemli. İlerleyen yıllarda projenin daha da geliştirilmesiyle birlikte doğruluk oranı da yükselecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beyinden geçenleri yazıya çevirebilen teknolojiyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.