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Yalova'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Açılışı Gerçekleşti

Yalova'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Açılışı Gerçekleşti
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Yalova'da düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin katılımıyla yapıldı. Şenlikte öğrenciler, bilim, teknoloji ve sanat atölyelerinde projelerini tanıttı.

Yalova'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, okullar ve kurumlar kurdukları stantlarla projelerini tanıttı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve çağın gerekliliklerine uygun bir maarif modeliyle öğrencileri geleceğe hazırlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Şenliğinin de bu vizyonun somut bir yansıması olduğunu belirten Akmeşe, "Burada öğrencilerimiz atölyelerde bilimle, teknolojiyle sanatla buluşacak. Sadece öğrenmekle kalmayıp üreterek ve keşfederek kendilerini geliştireceklerdir. Her biri bilimsel düşünme yetisini kazanarak geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar atacaklardır." dedi.

Rahmi Tokay İlkokulu öğrencileri tarafından sunulan halk oyunu gösterisi sonrası şenliğin açılış kurdelesini protokol üyeleri tarafından kesildi.

Kocaeli Bilim Merkezince gerçekleştirilen gösteriyle devam eden etkinlikte, protokol üyeleri stantları gezerek bilgi aldı.

Açılışa, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Teknoloji

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