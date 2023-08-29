Yalova'da bir eczanede yapay zeka robotu hizmet veriyor

Yalova'da faaliyet gösteren bir eczanede müşterileri karşılayan yapay zeka robotu Marbot, soruları algılayarak cevap veriyor. Eczanenin işletmecisi, teknoloji yarışmasında birinci olan robotun Boosted Trees ve Google algoritmasını kullanabildiğini belirtti.

Yalova'da bir eczanenin girişine konulan yapay zeka sistemine sahip "Marbot" adlı robot, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Adnan Menderes Mahallesi'nde faaliyet gösteren eczaneye gelenleri bir haftadır "Marbot" karşılıyor.

Eczaneye gelen müşterilerin sorularını algılayabilen robot, firma tarafından yüklenen bilgiler dahilinde bunlara cevap veriyor.

Eczanenin işletmecisi Bülent Kara, AA muhabirine, değişen teknoloji ve dünyadaki şartlar nedeniyle Marbot'u bünyelerine kattıklarını söyledi.

Eczanelerinde çalışanlar arası düzenledikleri teknoloji yarışmasında yapay zekalı robot projesinin birinci olduğunu anlatan Kara, "Boosted Trees (GBT) ve Google algoritmasından da veri alıp bunları söyleyebiliyor. Fakat biz onları tamamen açmadık." dedi.

Robotun çalışma programı ve içeriğiyle ilgili bilgi veren eczane sorumlusu Yusuf Sert ise robotun kendileri tarafından yüklenilen bilgiler doğrultusunda çalıştığını ifade etti.