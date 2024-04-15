Xiaomi Yakında POCO Pad Modelini Kullanıcıların Karşısına Çıkaracak

Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Xiaomi, yakında yeni bir modeliyle daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın POCO Pad olarak isimlendirilmesi beklenirken, gelen raporlar tabletin teknik özellikleriyle ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor. İşte POCO Pad bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

POCO Pad bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek, yaklaşan POCO Pad modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre markanın yaklaşan tableti geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu, iki cihazın farklı isimleri ve tasarımları olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Cihazda 2.5K piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inçlik bir ekranın kullanılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacak ve 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Son olarak cihazın mayıs ayında vitrine çıkması bekleniyor.

Tablet pazarı karışacak! Devasa bataryalı Redmi Pad Pro tanıtıldı

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Pad Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;