Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu

Günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinin daha fazla para kazanabilmek için diğer sektörlere de giriş yaptığını görebiliyor ve artık şaşırmıyoruz. Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi ise Aralık 2023'te ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıttı.

Teknoloji dünyasında çok konuşulan Xiaomi SU7'nin özellikleri açıklansa da fiyatı belli değildi. Bu noktada her kafadan farklı ses çıksa da Tesla Model Y ile rekabet edeceği kesindi. Bugün ise beklenen açıklama geldi. Böylelikle Xiaomi SU7 fiyatı belli oldu.

Xiaomi SU7 fiyatı ne kadar?

Xiaomi SU7 ile ilgili şimdiye kadar çıkan iddialarda aracın ilave özellikler ile birlikte maksimum 500 bin yuan yani 69 bin dolara satılacağı öne sürülüyordu. Ancak bugün yapılan açıklama, çok daha düşük bir fiyatla geleceğini ortaya koydu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre aracın en düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modelinin fiyatı 215 bin 900 yuan olarak belirlendi. Bu da 29 bin 870 dolara tekabül ediyor. SU7 Pro ise 245 bin 900 yuan (34 bin dolar) iken, en üst versiyon olan SU7 Max Performance modelinin fiyatı 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar) olarak belirlendi.

Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

Xiaomi SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi'nin ilk otomobili çıkmadan ikinci ele düştü!

Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;

ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max Performance Fiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan / 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan / 34 bin299 bin 900 yuan / 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220220 / Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510

Burada önemli bir nokta var. CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, aracın standart versiyonunu resmen zararına satacak. Xiaomi SU7, pazarda öne çıkabilmek için düşük bir fiyat ile karşımıza çıksa da önümüzdeki aylarda zam yapılabileceği söyleniyor.

Siparişler başladı

Xiaomi, yakın zamanda Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bugün ise fiyatın belli olmasıyla siparişler alınmaya başlandı. Teslimatlar, nisan ayı itibariyle başlayacak.

Xiaomi SU7 özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDetay BataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil) / 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM / V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm / V6S: 500 Nm / V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton

Xiaomi SU7 inceleme

Xiaomi, SU7 aracını MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 fuarında tüketicilerin karşısına çıkardı. Biz de inceleme videosu hazırladık. Bu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tesla Model 3'ten daha mı ucuz?

Tesla'nın en çok satan elektrikli otomobillerden Model 3, Çin'de 245 bin 900 yuan başlangıç fiyatına sahip. Xiaomi SU7 fiyatı ise 215 bin 900 yuan olduğuna göre arada rekabeti kızıştıracak bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi SU7'nin daha ucuz olması, tüketicilerin tercihinde önemli rol oynayacaktır.