Xiaomi Redmi Watch 3 İncelemesi

Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı saati Redmi Watch 3, çeşitli iddialı özelliklerle dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan özelliklerini inceledik. Redmi Watch 3 inceleme videosu sizlerle.

Redmi Watch 3 inceleme!

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Xiaomi Redmi Watch 3, uygun fiyatına rağmen canlı renklere sahip bir ekranla geliyor. Saat, rakiplerine göre daha canlı renklere sahip 1.75 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, 60 Hz tazeleme hızına sahip ve 390×450 piksel çözünürlüğe sahip.

Batarya özellikleri de kullanıcılar için önemli bir detay. Redmi Watch 3, 289 mAh bataryaya sahip. Bu batarya başlangıçta küçük gibi görünebilir, ancak tam şarj ile 12 günlük kullanım süresi sunuyor. Kullanım şekline bağlı olarak, şarj süresi 14 güne kadar uzayabilir, yani yaklaşık 2 hafta boyunca kullanabilirsiniz.

Saat, 5 Atm'ye kadar suya dayanıklılık sunarak dalış sporları gibi etkinlikler için de uygundur. 50 metre derinliğe kadar su altında kullanabilirsiniz. Spor özellikleri de bu limitler içerisinde kapsamlı bir şekilde kullanılabilir.

Redmi Watch 3'ün sağlık özellikleri oldukça tatmin edici. Saatte yer alan SpO2 ölçer ile kanınızdaki oksijen seviyesini ölçebilirsiniz. Nabız ve uyku takibi gibi özellikler de saatin özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, bu fiyat segmentinde beklenmeyen bir özellik olan stres ölçme özelliği de bulunuyor.

Saat aynı zamanda 121 farklı spor modunu destekliyor. 2 farklı kasa rengi ve 4 farklı kordon rengi seçeneği sunuyor. Siyah veya beyaz kasa seçeneklerinin yanı sıra siyah, beyaz, deniz mavisi veya misket yeşili gibi kordon renklerinden tercih yapabilirsiniz.

Redmi Watch 3, Türkiye pazarına iddialı bir fiyatla giriş yapmış durumda. Cihazın özellikleri göz önüne alındığında, fiyat/performans oranının oldukça yüksek olacağı öngörülüyor. Saat, Türkiye'de resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Redmi Watch 3 özellikleri:

1.75 inç AMOLED ekran

289 mAh batarya

5 ATM su geçirmezlik derecesi

Arama yanıtlama

121 spor modu

SpO2 ölçer

Nabız ölçer

Uyku takibi

Stres ölçme