Xiaomi Redmi 12 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni telefonu Redmi 12'nin özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler. MediaTek Helio G88 yonga seti, FHD+ ekran ve diğer özelliklerle dikkat çeken Redmi 12, 7.500 TL fiyatıyla Türkiye'de satışta.

Xiaomi'nin geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı Redmi 12 kutu açılımı ile sizlerleyiz. Redmi 12 özellikleri neler? 7.500 TL'ye alınır mı?

Redmi 12 kutu açılımı!

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Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı telefon modellerine bir yenisini ekledi. Redmi 12, şık tasarımı ve bütçe dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Cihaz, MediaTek Helio G88 yonga seti, FHD+ ekran, ve diğer özelliklerle geliyor.

Redmi 12'nin temel özellikleri ise 6,79 inç FHD+ LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık. Tasarımı oldukça sade, üçlü arka kamera kurulumu ve ekran içi ön kamera bulunuyor. Yonga setine 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama eşlik ediyor, ayrıca microSD kart desteği ile depolama genişletilebilir. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP makro sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde ekran içi bir selfie kamera mevcut.

Redmi 12, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkan işletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14. Fiyat açısından, Redmi 12, Türkiye'de 7.500 TL fiyat ile satışta bulunuyor.

Redmi 12 teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G88, 12 nm üretim işlem gücü, 2 x Arm Cortex-A75 @ 2 GHz, 6 x Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHz

Grafik İşleme Birimi (GPU): Arm Mali-G52

Depolama ve RAM: 4 GB+128 GB LPDDR4X + eMMC 5.1, 1 TB'ye kadar artırılabilir depolama alanı

Ekran: 6,79 inç FHD+ DotDisplay, 2460×1080 piksel çözünürlük, 396 ppi, Kontrast oranı: 1500: 1, Renk gamı: %70 NTSC, Parlaklık: 550 nit'e kadar (HBM), AdaptiveSync ekran: 36 Hz/48 Hz/60 Hz/90 Hz, Okuma modu 3.0 desteği, SGS Düşük Mavi Işık Sertifikası

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera; 50 MP ana kamera f/1,88 MP ultra geniş açılı kamera, 120° FOV f/2,2, 2 MP makro kamera f/2,4

Arka kamera video kaydı: 1080p 1920 x 1080 30 fps, 720p 1280 x 720 30 fps

Ön Kamera: 8 MP kamera f/2,1

Ön kamera video kaydı: 1080p 1920 x 1080 30 fps, 720p 1280 x 720 30 fps

Pil ve Şarj: 5.000 mAh pil (tipik) 18 W hızlı şarj desteği, USB-C girişi

Kablosuz Ağlar: WiFi: 2,4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, FM radyo (kulaklık jakı ile)

Diğer: Suya Düşmeye, Suya ve Toza Karşı Dayanıklı IP53 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14