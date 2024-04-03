Xiaomi'nin orta segment telefonu Redmi 13'ün özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi 14 serisi gibi üst segment cihazlarla son zamanlarda gündeme gelen Xiaomi, orta segmenti de her zamanki gibi unutmadı. Redmi alt markasıyla piyasaya sürdüğü bütçe dostu telefonlarıyla da ses getiren şirket aynı hedefin peşinde. Bu bağlamda şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Redmi 13 akıllı telefonunun özellikleri ortaya çıktı.

Redmi 13 özellikleri nasıl olacak?

Çinli elektronik şirketi Xiaomi Corporation'a ait bir alt marka olan Redmi'nin Note 13 serisi oldukça geniş. En az yedi cihazdan oluşuyor. Ancak görünen o ki Xiaomi alt markasının 13 numarayla işi bitmedi. Aslında Note'a kıyasla daha düşük bir model olan Redmi 13 üzerinde çalışıyor. Ancak tanıtıma belki de aylar varken Redmi 13 özellikleri ortaya çıktı.

Redmi 13, FCC tarafından onaylandı ve aynı zamanda IMEI veritabanında da tespit edildi. Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 çalıştırır şekilde çıkacak. Telefon, 33W'a kadar şarj olabilen 5.000 mAh batarya ile gelecek. Pil, 4.930 mAh nominal kapasiteyle onaylandı ve bu kapasitenin pazarlanan "tipik" 5.000 mAh kapasiteye dönüşmesi bekleniyor.

Sertifikasyon sürecinde cihazın model numarası da ortaya çıktı: 24049RN28L. Bu garip bir numara çünkü sonu "C" (Çin için), "G" (küresel pazarlar için) ile bitmiyor. ya da Xiaomi / Redmi / Poco model numaralarının genellikle yaptığı gibi "I" (Hindistan için). Yani şimdilik tam olarak nerede tanıtılacağı belli değil. Ancak FCC sertifikası göz önüne alındığında, bunun yalnızca Çin ile sınırlı olmayacağı kesin.

Xiaomi'den bir modele daha HyperOS güncellemesi!

Redmi 13, geçen yıl haziran ayında piyasaya sürülen Redmi 12'nin halefi olacak. 6,79 inç 90 Hz LCD ekran, MediaTek Helio G88 SoC, 2/4/6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP ile desteklenen 50 MP ana arka kamera, bunların yanında bir makro kamera, 8 MP selfie kamerası ve 18W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

Telefon hakkında tanıtım tarihi yaklaştıkça daha çok detay ortaya çıkacaktır. Şu anda tasarım hakkında da hiçbir bilgi yok. Ancak tasarımın halefiyle benzer olacağı yönünde iddialar kuvvetli. Bunların yanında cihazın tanıtım tarihi ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Redmi 13 özellikleri:

ÖzellikDeğer Ekran6,79 inç LCD, 90 Hz yenileme hızıİşlemci (SoC)MediaTek Helio G88RAM2/4/6/8 GBDepolama128/256 GBArka Kameralar50 MP (ana kamera) – 8 MP (ultra geniş) – 2 MP (makro)Ön Kamera8 MPPil5.000 mAh, 33W kablolu şarj desteği

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