Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 ve SU7 Max özellikleri sızdırıldı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 ve SU7 Max'in özellikleri ve tasarımları Çin'de yapılan yasal başvurularda sızdırıldı. Araçların güç aktarma seçenekleri ve yazılım tarafındaki odak noktaları da ortaya çıktı.

Xiaomi teknolojik hakimiyetini çeşitlendirdikçe, elektrikli araç dünyasına ilk adımı şekillenmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk otomobilin casus fotoğrafları ortaya çıkarken, şimdi de Çin'e yapılan yasal başvurularda gerçek hali sızdırıldı. İşte Xiaomi SU7 ve SU7 Max modelleri.

Xiaomi SU7 ve SU7 Max özellikleri Çin'de sızdırıldı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiliyle ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Teknoloji devi, SU7 serisi olarak tanıtılacak otomobil modelleri için Çin'de satış lisansı başvurusunda bulundu. Bu başvurularda ise araçların özellikleri ve tasarımları görüldü.

Çin'den gelen lisans dosyaları Xiaomi'nin iki ana model geliştirdiğini gösteriyor. SU7 ve SU7 Max olarak adlandırılacak iki araç, Pekin merkezli otomobil üreticisi BAIC Group tarafından seri üretime sokulacak.

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Xiaomi SU7'nin boş ağırlığı 1980 kg olacakken; 210 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm ve yüksekliği 1,455mm şeklinde belirtiliyor. Güç aktarma seçenekleri arasında 220kW'lık tek arka motor veya önde 275kW ve arkada 220kW'lık çift motor kurulumu yer alıyor.

SU7 Max ise 2205 kg ağırlığında olacak, ancak 265 km/s ile daha yüksek bir hıza ulaşabiliyor. Xiaomi ayrıca SU7'nin daha güçlü bir "Pro" sürümü üzerinde de çalışıyor, ancak satış lisansı için resmi başvuru yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi'nin elektrikli araç için temel odak noktalarından biri yazılım tarafında. Buna göre SU7 serisi, şirketin tüm ürünlerini birleştirecek HyperOS ile sunulacak. Dosyalar, Xiaomi'nin akıllı telefon uzmanlığından yararlanarak bir otomobil geliştirdiğini ortaya koydu.

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