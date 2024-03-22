Xiaomi Civi 4 Pro Globale Gelmiyor

Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro genel anlamda beğenileri kazandı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olması gibi detaylar modelin öne çıkmasını sağlarken, son gelen raporlar bir nebze olsun can sıkacak cinsten.

Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek

GSMChina'nın raporuna göre Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek. Burada yalnızca Çin ve Hindistan pazarında satılacağı söyleniyor. Global işinin yatmasıyla birlikte Türkiye ihtimali de ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Yukarıda da belirtildiği üzere Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk telefon konumunda. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.

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Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;