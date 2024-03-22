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Xiaomi Civi 4 Pro Globale Gelmiyor

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Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro genel anlamda beğenileri kazandı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olması gibi detaylar modelin öne çıkmasını sağlarken, son gelen raporlar bir nebze olsun can sıkacak cinsten.

Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek

GSMChina'nın raporuna göre Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek. Burada yalnızca Çin ve Hindistan pazarında satılacağı söyleniyor. Global işinin yatmasıyla birlikte Türkiye ihtimali de ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Yukarıda da belirtildiği üzere Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk telefon konumunda. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.

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Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)Ekran: 6.55 inç – AMOLED

1236 x 2750 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

3000 nit tepe parlaklık

68 milyar renk – 460 PPI

%90.4 ekran-gövde oranı

Dolby Vision, HDR10+

Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF

– 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm

– Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0

40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm

177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hindistan Qualcomm Türkiye Xiaomi Teknoloji Güncel Haberler

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