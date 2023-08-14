Xiaomi, Çin'deki Akıllı Telefonlara Telegram Yüklemeyi Yasakladı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Çin'deki akıllı telefonlara Telegram uygulamasını yüklemeyi yasakladı. Bu yasağın nedeni ise uygulamanın güvenlik kontrolünü geçememesi olarak belirtiliyor.

Akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Xiaomi, oldukça ilgi çeken bir adım attı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Xiaomi, Çin'deki akıllı telefonlara Telegram uygulamasını yüklemeyi yasakladı. Peki, bunun nedeni ne? İşte detaylar!

Telegram, Xiaomi telefonlarda güvenlik kontrolünü geçemiyor!

Akıllı telefon pazarını önemli isimlerinden olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl MIUI arayüzüne yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, kullanıcıları kötü niyetli ve spam uygulama yüklemelerinden korumak için yer alıyor. O dönem pek çok uzman kişi Çin'de yasaklanan uygulamaların sansür alıp almayacağını merak ediyordu.

BleepingComputer'da ortaya çıkan haber, Xiaomi'nin Çin'deki akıllı telefonlara Telegram'ı yüklemesini engellediğini gösterdi. Oldukça popüler bir mesajlaşma platformu olan Telegram, yüklenemeye çalışıldığında uygulamanın güvenlik kontrolünden geçemiyor.

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Ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere uygulamanın kontrolden geçemediğini belirten bir mesaj yer alıyor. MIUI Telegram'ı tanımladığında, "Uygulama Xiaomi'nin güvenlik incelemesinden geçemedi. Bu uygulama hilelidir ve kullanılması hileli kesintiler veya haksız tüketim gibi risklere yol açabilir." uyarısı yer alıyor.

Xiaomi'nin bu kısıtlamasının diğer ülkeleri de direkt olarak etkilemesi pek muhtemel değil. Buna rağmen herhangi bir sebepten dolayı cihazların Çin versiyonunu alan kullanıcılar bu durumdan etkilenecek. Bu duruma cihaz sahibinin Çin dışında yaşaması dahi etki etmeyecek ve Telegram bu telefonlara yüklenmeyecek.

Peki, siz Xiaomi Telegram adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!