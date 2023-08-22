Xiaomi 14 Ultra'nın Lansman Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Ultra, IMEI veri tabanında görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Xiaomi 14 Ultra'nın lansman tarihi belli diyebiliriz. Gelin Xiaomi 14 Ultra hakkındaki tüm detaylara göz atalım.

Xioami 14 Ultra Mart 2024'te gelecek

Tüm Xiaomi takipçileri artık sabırsızlıkla Xiaomi 14 ailesini bekliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra modellerinden oluşacak olan Xiaomi 14 ailesi için çok az zaman kaldı. Özellikle 14 ve 14 Pro modelleri için.

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılar Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinin 2023 sonunda piyasaya çıkacağını söylüyordu. Bugün gelen sızıntılar ise üç modelin de net tarihlerini bizlere sunuyor. IMEI veri tabanında ortaya çıkan Xiaomi 14 ailesi model numaraları nedeniyle lansman tarihlerini de açıklamış oldu.

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İlk olarak Xiaomi 14 Ultra'ya bakacak olursak, cihazın model numaralarının 24030PN60C ve 24030PN60G olduğu görülüyor. İddialara göre "2403" başlayan bu model numarası 14 Ultra modelinin 2024 yılı Mart ayında satışa sunulacağını dile getiriyor.

Öte yandan Xiaomi 14 ve 14 Pro'ya bakacak olursak, cihazların sırasıyla 23127PN0CC/23127PN0CG ve 23116PN5BC/23116PN5BG model numaralarına sahip olduğunu görüyoruz. Buradaki "2312" ile başlayan model numarası 2023 yılı Aralık ayını işaret ediyor. "2311" ise 2023 yılı Kasım ayını gösteriyor.

IMEI veri tabanının ortaya çıkardığı bilgilere göre Xiaomi 14 ve 14 Pro için Kasım ve Aralık aylarını beklememiz gerekiyor. Ancak serinin en üst modeli Xiaomi 14 Ultra 2024 yılı Mart ayında karşımıza çıkacak.

Xiaomi 14 neler sunacak

Xiaomi 14 Ultra hakkında henüz pek detay yok. Ancak küçük kardeşi Xiaomi 14 için söylenilenleri konuşabiliriz. Xiaomi 14 ailesi hakkında en çok konuşulan detay her üç modelin de Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacağı. Hatta söylentiler Xiaomi 14'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olacağını söylüyor. Öte yandan Xiaomi 14'ün 120Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geleceği biliniyor.

4860 mAh'lik bir bataryadan güç alacak olan cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak. Arka tarafında 50 Megapiksellik bir ana kamera ve yine 50 Megapiksellik bir telefoto kamera taşıyacak olan cihaz, aynı zamanda henüz detayları bilinmeyen bir ultra geniş açılı sensöre de sahip olacak.