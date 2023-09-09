Xiaomi 14 Serisi Titanyum Çerçevelerle Geliyor

Xiaomi, merakla beklenen 14 serisinde titanyum çerçeveler kullanacak. Bu tasarımsal yenilik, iPhone 15 ailesinde de yer alacak.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, önümüzdeki aylarda merakla beklenen Xiaomi 14 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok söylenti ve sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda fazla soru işaretleri yok. Son gelen yeni bir rapor, telefonlarda iPhone 15 ailesinde de yer alacak bir tasarımsal yeniliğin mevcut olacağını iddia etti.

Xiaomi 14 serisinde titanyum çerçeveler kullanılacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen DigitalChatStation, yaklaşan Xiaomi 14 serisinde titanyum alaşımlı çerçeve kullanılacağını söyledi. Bilindiği üzere 12 Eylül'de vitrine çıkacak iPhone 15 serisinde de bu malzeme karşımıza çıkacak. Xiaomi böylelikle Apple'ın izinden giderek titanyuma geçen ilk Android telefon üreticisi olacak.

Xiaomi 14 serisi 11 Kasım'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte görücüye çıkacak. Akıllı telefonlar daha sonra globaldeki kullanıcılarla buluşacak. Ancak şu an için global etkinliğin tarihiyle ilgili net bir detay yok.

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Akıllı telefonlara güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, yonga setinin lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Xiaomi 14 modellerinde 50 Megapiksellik ana kameralar yer alacak. Standart modelde 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4860 mAh'lik bir pil kullanılması beklenirken, Pro'da 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj olabilen 5000 mAh'lik bir batarya yer alacak.

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