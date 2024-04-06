Xbox Store Bahar İndirimleri Başladı

Microsoft'un Xbox konsol oyuncuları için sunduğu oyun mağazası Xbox Store'da merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı. Böylelikle birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında göze çarpan oyunlar…

Xbox Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Yüzlerce oyun, kampanya kapsamına alındı. Buna göre EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte bin 399,99 TL'den 279,99 TL'ye düştü. Call of Duty: Modern Warfare 3 ise bin 999,99 TL yerine bin 299,99 TL. Yüzde 35'lik bir indirim söz konusu.

En iyi hikayeli oyunlardan Red Dead Redemption 2, 469 TL yerine 157,77 TL'ye satılıyor. Öte yandan Diablo 4 ise yüzde 50 oranında indirim ile birlikte bin 419 TL'den 709,50 TL'ye düştü. Tüm fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de 9/10 alan oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Xbox Store'da Bahar İndirimleri sırasına öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 241.399,99 TL279,99 TL (-80%)Call of Duty: Modern Warfare 31.999,99 TL1.299,99 TL (-35%)Red Dead Redemption 2469 TL154,77 TL (-67%)Skull & Bones1.450 TL971,50 TL (-33%)Baldur's Gate 31.300 TL1.170 TL (-10%)Diablo 41.419 TL709,50 TL (-50%)GTA 5: Premium Edition165 TL82,50 TL (-50%)Dead Island 2 Deluxe749 TL374,50 TL (-50%)Assassin's Creed Mirage900 TL540 TL (-40%)The Witcher 3: Wild Hunt309,99 TL92,99 TL (-70%)Hogwarts Legacy (Dijital Lüks Sürüm)1.099 TL549,50 TL (-50%)Cyberpunk 2077799 TL399,50 TL (-50%)Starfield1.150 TL805 TL (-30%)STAR WARS Jedi Survivor1.399 TL629,99 TL (-55%)Resident Evil 4749 TL561,75 TL (-25%)Alan Wake 21.099 TL879,20 TL (-20%)Ghostrunner 2719 TL359,50 TL (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.