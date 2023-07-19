Xbox Game Pass Temmuz Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine çifte bayram yaptıracak gibi görünüyor. Bir süre önce Activision-Blizzard'ı satın almayı başaran şirket, şimdi de kütüphaneye birbirinden eğlenceli yedi oyun birden eklediğini açıkladı. İşte Xbox Game Pass Temmuz oyunları.

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine çifte bayram yaptıracak gibi görünüyor. Bir süre önce Activision-Blizzard'ı satın almayı başaran şirket, şimdi de kütüphaneye birbirinden eğlenceli yedi oyun birden eklediğini açıkladı. İşte Xbox Game Pass Temmuz oyunları.

Xbox Game Pass Temmuz'da neler alıyor?

Microsoft, Game Pass aboneliği için yakında paylaşılacak oyunları açıkladı. Yeni oyun dalgasında Devolver'dan Serious Sam'e kadar kayda değer birçok yapım yer alıyor. Ayrıca kütüphane, Techtonica ve Maquette gibi bağımsız oyunlar da kazanıyor.

Microsoft ayrıca Xbox Live Gold ve Games with Gold'un kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Bunun yerine Game Pass Core planını sunacak. Bu plan, temel çevrim içi oyunları korurken, abonelere yeni avantajlar sağlayacak.

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Xbox Game Pass Temmuz ayının ikinci yarısı için eklenecek oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Techtonica (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Temmuz

Toem (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Temmuz

The Cave (Bulut ve Konsol) – 18 Temmuz

Maquette (Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Figment 2: Creed Valley (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Temmuz

The Wandering Village (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Temmuz

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 25 Temmuz

Venba (Konsol ve PC) – 31 Temmuz

Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos

Yeni oyunların yanı sıra birkaç oyun da ay sonunda Game Pass hizmetinden ayrılacak. Temmuz bitmeden önce bu yapımlara yeniden göz gezdirmek isteyebilirsiniz:

Dreamscaper (Bulut, Konsol ve PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel's Avengers (Bulut, Konsol ve PC)

The Ascent (Bulut, Konsol ve PC)

Two Point Campus (Bulut, Konsol ve PC)

Bu ayın ilk yarısında ise aboneliğe Grand Theft Auto V, Sword and Fairy: Together Forever, McPixel 3 ve Insurgency: Sandstorm gibi yapımların eklendiğini hatırlatalım.