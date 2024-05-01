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Xbox Game Pass Mayıs Oyunları Açıklandı

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Microsoft, Mayıs ayı boyunca Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı. İlk liste nispeten küçük olsa da, bazı sevilen klasiklerin yanı sıra yakında çıkacak bağımsız oyunlarını abonelere sunuyor. İşte Xbox Game Pass Mayıs oyunları.

Microsoft, Mayıs ayı boyunca Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı. İlk liste nispeten küçük olsa da, bazı sevilen klasiklerin yanı sıra yakında çıkacak bağımsız oyunlarını abonelere sunuyor. İşte Xbox Game Pass Mayıs oyunları.

Xbox Game Pass Mayıs oyunları neler?

Game Pass, bu ayın ilk bölümünde sekiz oyun birden alacak. Bunların başında EA Play kapsamında sunulan Star Wars Jedi: Survivor bulunuyor. Fallen Order'ın devam yapımı olarak yayınlanan oyun, artık PC Game Pass aracılığıyla erişilebiliyor.

Mayıs ayı itibarıyla bağımsız oyunlar Have A Nice Death ve The Rewinder da kütüphanedeki yerini alacak. 2 Mayıs'ta ise Tomb Raider: Definitive Edition Game Pass'e eklenecek.

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Ayın ilerleyen günlerinde ise vahşi doğada gizemli bir macerayı ele alan Kona II: Brume sunulacak. Bağımsız yapımlardan Little Kitty ve Big City çıkış yaptığı gün hizmete eklenecek oyunlar arasında.

Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC) – Şu anda mevcut

Star Wars Jedi: Survivor (PC ve Xbox Series X|S) EA Play – Şu anda mevcut

The Rewinder (Bulut, Konsol ve PC) – Şu anda mevcut

Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Mayıs

Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Mayıs

Little Kitty, Big City (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Mayıs

Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mayıs

Bununla birlikte, 15 Mayıs'ta sekiz oyunun Game Pass'ten ayrılacağını da belirtmek gerekiyor. Bunlar arasında Just Cause 4 Reloaded, Norco ve SD Gundam Battle Alliance gibi oyunlar yer alıyor.

Eastern Exorcist (Bulut, Konsol, PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Bulut, Konsol, PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Bulut, Konsol, PC)

Ghostlore (Bulut, Konsol, PC)

Just Cause 4 Reloaded (Bulut, Konsol, PC)

Norco (Bulut, Konsol, PC)

SD Gundam Battle Alliance (Bulut, Konsol, PC)

Supraland Six Inches Under (Bulut, Konsol, PC)

Microsoft'un bir sonraki oyun listesini 14 Mayıs'ta duyulmasını bekliyoruz. Bu listede Hellblade 2: Senua's Saga'nın 21 Mayıs'ta Game Pass'te çıkış yapması dikkat çekecek gibi duruyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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