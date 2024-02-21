Xbox Game Pass Kütüphanesine Yeni Oyunlar Eklendi

Microsoft, popüler oyun hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda her ay birçok yapım oyunculara sunuluyor. Peki önümüzdeki günlerde neler sunulacak? İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar…

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar

Microsoft'un Xbox web sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre Return to Grace ve Tales of Arise oyunları, bugün itibariyle Game Pass'e eklendi. Önümüzdeki günlerde ise Bluey: The Videogame ve Maneater gibi yapımlar oyunculara sunulacak.

Paylaşılan listeye baktığımızda 1.399,99 TL'ye satılan Madden NFL 24 oyununun 27 Şubat'ta Game Pass'e ekleneceğini görüyoruz. Yalnızca Cloud üzerinden oynanabilecek. Bununla beraber Warhammer 40,000: Boltgun ise 5 Mart'ta kütüphaneye dahil olacak.

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Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformlarTarih Return to GraceCloud, Console, PC20 ŞubatTales of AriseCloud, Console, PC20 ŞubatBluey: The VideogameCloud, Console, PC22 ŞubatManeaterCloud, Console, PC27 ŞubatMadden NFL 24Cloud27 ŞubatIndivisibleCloud, Console, PC28 ŞubatSpace EngineersCloud, Console, PC29 ŞubatWarhammer 40,000: BoltgunCloud, Console, PC5 Mart

Listedeki tüm oyunların toplam değeri 3 bin 500 TL'yi geçiyor.

29 Şubat'ta kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde sıralandı;

Madden NFL 22 (Console, PC)

Soul Hackers 2 (Cloud, Console, PC)

Xbox Game Pass fiyatı:

Game Pass Bilgisayar: 159 TL / ay

Game Pass Core: 159 TL / ay

Game Pass Ultimate: 209 TL / ay

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.