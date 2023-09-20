Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı

Zamlansa bile hala uygun bir fiyata yüzlerce kaliteli oyunları oynama imkanı sunan Xbox Game Pass, her ay platforma gelecek yeni oyunları bizlere duyuruyor. Yine önümüzdeki aylarda Game Pass'e gelecek olan oyunlar listesi karşımıza sunuldu. Party Animals, Payday 3, Gotham Knights ve daha fazlası abonelik servisinde yerini alacak.

Zamlansa bile hala uygun bir fiyata yüzlerce kaliteli oyunları oynama imkanı sunan Xbox Game Pass, her ay platforma gelecek yeni oyunları bizlere duyuruyor. Yine önümüzdeki aylarda Game Pass'e gelecek olan oyunlar listesi karşımıza sunuldu.

Gotham Knights, Payday 3 ve daha fazlası: Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

Party Animals (Bulut ve Konsol) 20 Eylül'de, Payday 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) 21 Eylül'de ve Cocoon (Konsol ve PC) 29 Eylül'de abonelik servisinde yerini alacak.

Bunları 3 Ekim'de Gotham Knights (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) ve The Lamplighter's League (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) takip edecek.

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Bu ayın başlarında Game Pass'e katılan oyunlar arasında Gris (Cloud, Konsol ve PC), Starfield (Cloud, PC ve Xbox Series X|S), Solar Ash (Cloud, Konsol ve PC) ve Lies of P (Cloud, Konsol ve PC) yer alıyor.

Aşağıdaki oyunlar 30 Eylül'de Xbox Game Pass'ten ayrılacak:

Beacon Pines (Bulut, Konsol ve PC)

Despot'un Oyunu (Bulut, Konsol ve PC)

Son Çağrı BBS (PC)

Moonscars (Bulut, Konsol ve PC)

Outriders (Bulut, Konsol ve PC)

Prodeus (Bulut, Konsol ve PC)

Garip Batı (Bulut, Konsol ve PC)

Microsoft, Temmuz ayında Xbox Game Pass aboneliklerinin fiyatını yükseltti ve Ağustos ayında çoğu ülkede Xbox Series X fiyatını artırdı. Platform sahibi ayrıca 14 Eylül'de uzun süredir devam eden Xbox Live Gold abonelik hizmetini yeni Xbox Game Pass Core üyelik katmanıyla değiştirdi.

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