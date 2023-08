Xbox Game Pass Ağustos Ayı Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine yönelik keyifli haberler vermeye devam ediyor. Son olarak Ağustos ayında kütüphaneye altı oyun birden ekleneceğini açıkladı. Ancak bununla birlikte Death Stranding gibi bazı popüler oyunlar ise Game Pass'tan kaldırılıyor.

Xbox Game Pass Ağustos oyunları

Microsoft, Ağustos ayının ilk yarısında konsol, PC ve bulut üzerinden Xbox Game Pass'e eklenecek ilk oyunları duyurdu. Ağustos listesi daha çok bağımsız yapımlara yer vermesiyle dikkat çekiyor. Bunlar arasında Celeste, A Short Hike, Broforce Forever, Limbo ve Airborne Kingdom gibi yapımlar bulunuyor.

Bağımsız oyunlara ek olarak, sevilen uzay oyunu Everspace 2 de 15 Ağustos'ta kütüphaneye gelecek. Bu oyunların ardından ise Ağustos'un ikinci yarısında diğer yapımlar eklenecek. Ancak Death Stranding, Total War: Warhammer III ve Midnight Fight Express gibi bazı önemli oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak.

Xbox Game Pass Ağustos listesinin ilk altı oyunu şu şekilde sıralanıyor:

Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos

A Short Hike (Bulut, Konsol, PC) – 3 Ağustos

Broforce Forever (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos

Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Ağustos

Airborne Kingdom (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ağustos

Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 15 Ağustos

15 Ağustos tarihinde Game Pass'tan ayrılacak oyunlar:

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Bulut, Konsol ve PC)

Midnight Fight Express (Bulut, Konsol ve PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Microsoft, ayın ikinci yarısında ise daha fazla dikkat çeken yapım eklemeyi planlıyor. Şu anda The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars onaylandı. Eylül'den itibaren ise Starfield, Payday 3 ve Lies of P gibi daha büyük oyunlar bekleniyor.