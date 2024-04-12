Xbox Game Pass Abonelik Süresi Kısıtlanıyor

Xbox Game Pass platformu yaptığı son resmi açıklamada, abonelik süresi ile ilgili önemli bir karar aldıklarını duyurdu. Buna göre, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 8 ülkede üyelik süresine 13 aylık bir sınırlama getirilecek.

Diğer birçok ülkede ise bu sınır 36 ay olarak kalmaya devam edecek. Dünya üzerindeki oyuncuların büyük tepkisini çeken bu kararın, bu ülkelerde artan enflasyon maliyetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Xbox Game Pass abonelik süresi resmen kısıtlanacak

Bu kararın alınmasındaki diğer bir faktörün ise, bazı oyuncuların bu ülkelerde yaşamamasına rağmen daha uygun fiyatlı olduğu için buradan alışveriş yapmaya çalışması olduğu söyleniyor. Bu duruma uzun süredir kalıcı bir çözüm aradığı bilinen Microsoft yönetiminin, böyle radikal bir hamle yapmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Özellikle oyun sektöründe bir şok etkisi yaratan bu haberden sonra, birçok oyuncunun yoğun bir şekilde yeni 13 ay sınırlamasını aşmanın yollarını aradığı ortaya çıktı. Şu an için başarılı olan biri çıkmasa da, bu çabaların süreceğini tahmin ediyoruz. PlayStation Plus platformu da geçtiğimiz aylarda abonelikler için benzer bir limit koymuş, Türkiye'de ise 24 ay sınırını resmi olarak hayata geçirmişti.

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İşte Game Pass aboneliğinin 13 ay ile sınırlandırıldığı ülkeler:

Türkiye

Arjantin

Şili

Kolombiya

Meksika

Brezilya

Singapur

Tayvan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox yönetimi bu kararından dönebilir mi? Siz hiç Xbox oyun konsolunu kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.