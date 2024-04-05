Windows 11 LTSC Sürümü Ortaya Çıktı

Windows 11 için LTSC sürümü sonunda ortaya çıktı. Daha önce Microsoft işletim sisteminin LTSC sürümünün yayınlanacağını açıkladı. Ancak bu açıklama sonrası sürümle ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şimdi ise Windows 11 LTSC sürümü için önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

Windows 11 LTSC sürümü çıkış tarihi ve ekran görüntüsü ortaya çıktı

Microsoft, Windows 11 için de sonunda LTSC ile karşımıza çıkıyor. Peki ama nedir bu LTSC sürümü? Microsoft, LTSC sürümü kullanan cihazlara daha az ama daha uzun süre güncelleme sunuyor. Normal Windows'a göre çok daha az özelliği bulunan bu Windows sürümü, çok daha kararlı ve hızlı bir yapıda.

Özellikle işletmelerin tercih ettiği sürüm, Windows 11 için çok daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıların da ilgisini çekiyor. Windows güncelleme bildiriminden kurtulmak bile bazı kullanıcılar için cezbedici konumda.

İşte Windows 11 LTSC sürümü için ortaya çıkan ekran görüntüleri çıkış tarihi için de ipucu veriyor. Buna göre LTSC sürümü Eylül 2024'te karşımıza çıkacak. Paylaşılan görselde yer alan Windows 11 24H2 sürüm versiyonu bize bu tarihi veriyor. Zira Windows 11 24H2 sürümü Eylül ayında gelecek. Burada LTSC sürümünün bu güncelleme desteğine sahip olması da sürümün güncelleme ile aynı anda geleceğinin işareti.

Aynı zamanda LTSC sürümü 24H2 güncellemesi ile gelecek yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Daha önce Windows işletmeler için de yapay zeka özelliklerinin geleceğini doğruladı. Bu anlamda LTSC'de bazı özellikler olmasa da yapay zekanın geleceği tahminler arasında.

Windows LTSC sürümünde genel olarak tasarımsal eksiklikler olduğunu da ekleyelim. Bu anlamda Windows 11 için ortaya çıkacak sürümün yapay zeka özelliklerinden uzak kalması pek mümkün değil gibi. Ancak Windows 11'in yapay zeka özellikleri de pek kullanılmıyor. Ancak Windows 11 24H2 güncellemesi ile bu durumun değişmesi beklentiler arasında.