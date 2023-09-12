Windows 11 ile Yapay Zeka Destekli Hareketli Duvar Kağıtları

Windows 11 'den hayran bıraktıran bir yenilik. Yapay zeka hep kişisel bilgilerimizi çalan bir hırsız gelse de bu sefer durum biraz farklı. Artık yapay zeka masaüstümüzü süslemek için kullanılacak. Böylece Windows yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtlarıyla görsel şölen sunacak.

Windows 11, yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtlarıyla estetik bir deneyim sunacak!

Bing'in başarısı Microsoft için bir milat oldu. Şirket yapay zeka çalışmalarına çok para akıttı. Görünen o ki bunun karşılığını almak için harekete geçti. Tüm Microsoft ürünleriyle yapay zeka entegrasyonunu kısa süre içinde tamamlamak istiyor. Yakında tüm Microsoft ürünlerinin yapay zeka ile süslendiğini görebileceğiz.

Teknoloji bu sefer estetiği de beraberinde getiriyor. Windows 11, yapay zeka ile yepyeni bir deneyim ile karşımızda. Yeni bir güncelleme duvar kağıtlarını daha eğlenceli hale getiriyor. Yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtlarıyla tamamen yeni bir görünüm kullanıcıları mest edecek.

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Windows son sürümüyle eşsiz bir yenilik getirdi. Kullanıcılar, masaüstü bilgisayarları için canlı duvar kağıdına benzeyen yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtları alabilirler. Bu, imlecinizi ekranda hareket ettirdiğinizde duvar kağıdının ekranınızdan dışarı fırlıyor gibi görünmesini sağlayacak. Görünüm imlecin hareketine göre değişecek.

Buna ek olarak, Windows'un en son sürümüyle masaüstü arka planına bir 'paralaks efekti' ekleyebileceksiniz. Sadece işaret ederek, duvar kağıdının arka planda üstteki pencerelere ve uygulamalara göre daha yavaş hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca derinlik yanılsaması vererek, arka planı daha sürükleyici hale getirebilirsiniz.

Şimdi akıllara bir soru geliyor. Bu özellik tüm masaüstü bilgisayarlarda olacak mı? Bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır. Muhtemelen istenen etkiyi oluşturmak için hareket algılamayı destekleyebilen cihazlarda yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtlarını göreceğiz. Dolayısıyla bu özellik ilk olarak daha yeni, daha güçlü makinelerde karşımıza çıkacak.

Sadece bir duvar kağıdı deyip geçmeyelim. Muhtemelen yapay zeka destekli hareketli duvar kağıtları Microsoft'un ilk adımlarından olacak. Böylece daha nice özelliğin de başlangıcı olacak. Umarız şirket bunun üzerine inşa eder ve cihazınızı özelleştirmenin daha eğlenceli ve ilgi çekici yollarını sunar.