Windows 10 Güvenli Mod Nedir? Nasıl Başlatılır?

Windows 10 güvenli mod adında bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Peki güvenli mod nedir? Güvenli mod nasıl başlatılır? Gelin ilk olarak güvenli mod nedir onu anlatalım. Ardından Windows 10 güvenli moda nasıl girilir gösterelim.

Windows 10 güvenli mod nedir?

Windows 10 bünyesinde güvenli mod adında bir özellik barındırıyor. Bu modu açtığınız zaman işletim sisteminiz sadece çalışmasına yetecek programları çalıştırıyor. Bu ne demek? Örneğin bilgisayarınız bir nedenden dolayı açılmıyor.

Yüklediğiniz herhangi bir program bilgisayarınızın açılmasına engel oluyor. Bu durumda güvenli mod yardımınıza koşuyor. Güvenli mod sayesinde Windows 10 işletim sisteminiz sadece çalışmasına yetecek programları ve dosyaları kullanıyor. Bu sayede istemediğiniz programlar faaliyete geçmeden bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Peki Windows 10 güvenli moda nasıl girilir? Gelin anlatalım.

Windows 12 için tarih verildi!

Eğer bilgisayarınız açılıyorsa:

Bilgisayarınız açılıyor ancak işlem yapamıyorsanız ya da başka bir sorun varsa Başlat kısmından güvenli moda girebilirsiniz. Bunun için ilk önce Başlat tuşuna basın. Ardından Aç/Kapa sekmesini açın. Burada Yeniden Başlat tuşunun üzerine gelin. Klavyeden Shift'e basılı tutun ve Yeniden Başlat'a tıklayın.

Ardından açılan "Bir seçenek belirtin " ekranında Sorun giderme >Gelişmiş seçenekler >Başlangıç ayarları seçeneklerini takip edin. Son açılan sekmede Yeniden Başlat butonuna basın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında seçenekler listesi göreceksiniz. Bu sekmede klavyeden "4" tuşuna basarak Güvenli modu açabilirsiniz.

Bilgisayarınız açılmıyorsa:

Eğer bilgisayarınız bir nedenden dolayı açılmıyorsa güvenli moda girmek için aşağıdaki adımları takip edin:

1- Güç düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutarak bilgisayarınızı kapatın.

2- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

3- Windows'un başlatıldığına ilişkin ilk işareti gördüğünüzde cihazınızı kapatmak için güç düğmesine tekrar 10 saniye boyunca basılı tutun.

4- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

5- Windows yeniden başlatıldığında cihazınızı kapatmak için güç düğmesine tekrar 10 saniye boyunca basılı tutun.

6- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

7- Cihazınızın tamamen yeniden başlatılmasını bekleyin.

Yeniden başlatıldığında karşınıza "Bir seçenek belirtin " ekranı gelecek. Burada Sorun giderme >Gelişmiş seçenekler >Başlangıç ayarları seçeneklerini takip edin. Son açılan sekmede Yeniden Başlat butonuna basın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında seçenekler listesi göreceksiniz. Bu sekmede klavyeden 4 tuşuna basarak Güvenli modu açabilirsiniz.

Windows 10 güvenli mod açma işlemi aslında bu kadar basit. Eğer bilgisayarınızda bir sorun varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz.