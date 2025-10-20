Haberler

WhatsApp'ta "kullanıcı adı" dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek
WhatsApp'ta yakın zamanda "kullanıcı adı" uygulaması başlayacak. Kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter olacak, önceden rezervasyon yapılması gerekecek. iOS kullanıcıları için rezervasyon başvuruları başlayacak.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp yeni uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. WhatsApp'ta artık "kullanıcı adı" bölümü de yer alacak.

WHATSAPP'TA KULLANICI ADI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kişilerin kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter olacak. Kullanıcı adı için rezervasyon belirlemek gerekecek. Uygulama, kullanıcıların tercih ettikleri kullanıcı adlarını önceden rezerve etmesine izin verecek. Rezervasyonların iOS kullanıcıları için başlayacağı öğrenildi.

Şu anda iOS için beta sürümünde test edilen sistem, kullanıcı adlarının tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kişisel kimlik unsuru hâline gelmesini sağlayacak.

