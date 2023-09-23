WhatsApp Kanalları Kullanıcı Yanıtlarına İzin Verecek

WhatsApp, Kanallar özelliğini geliştirerek kullanıcıların gönderilere yanıt vermesine olanak sağlayacak. Bu sayede daha interaktif bir ortam oluşacak.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Kanallar isimli özelliğini devreye aldı. Türkiye'de de erişime açılan bu özellik, büyük kuruluşların takipçilerine anlık bilgiler göndermesine yardımcı oluyor. Ortaya çıkan son testlerde ise WhatsApp Kanalları'nın kullanıcı yanıtlarına izin vereceği belirtildi.

WhatsApp Kanalları'na yanıt vermek mümkün olacak

Yeni bir rapora göre WhatsApp, Kanallar özelliğinin deneyimini iyileştirmek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Buna göre kullanıcılar, kanal sahibi tarafından paylaşılan gönderilere yorum yapabilecek. Böylece daha interaktif bir ortam oluşacak.

Bilmeyenler için Kanallar; yöneticilerin, takipçilere metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmelerden oluşuyor. Günümüzde gönderilere sadece emoji ile tepki vermek mümkün. Beta'dan alınan ekran görüntüleri, emojilerin yanında bir yanıt balonu olacağını gösteriyor.

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Yanıt balonuna dokunulduğunda, gruplardakine benzer şekilde, gönderiye cevap verilebilecek. Yanıt özelliği sayesinde takipçiler tartışmalara katılabilecek ve kanal hakkındaki görüşlerini paylaşabilecek.

Yanıt veren kullanıcılarının telefon numarasının görülmemesi dikkat çekti. Bu da gönderilerin anonim şekilde yayınlanacağı anlamına geliyor. Ancak kanal sahibinin yanıtları gönderen kişileri görmesi muhtemel gibi görünüyor. Bu sayede kanalda beklenmedik yorumlarda bulunan kişilerin uzaklaştırılması da kolay olacaktır.

Yanıt düğmesi henüz geliştirme aşamasında ve tüm beta test kullanıcıları tarafından görülemiyor. Ancak çok yakında kararlı sürüm için de sunulacaktır.

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