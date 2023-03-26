WhatsApp kalite bozulmadan fotoğraf nasıl gönderilir? sorusunu bu makalemizde cevaplıyoruz. İşte kullanıcıların bilmesi gereken özellik!

WhatsApp, Telegram ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları, sunucu maliyetleri nedeniyle fotoğrafların çözünürlüklerini düşürerek yüklemeye izin veriyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması: WhatsApp kalite bozulmadan fotoğraf göndermeye izin veriyor. Peki nasıl? İşte cevabı!

WhatsApp kalite bozulmadan fotoğraf gönderme

WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdiğiniz medya dosyaları, belirli algoritmalar ile kalitesi düşürüldükten sonra karşı tarafa iletilir. WhatsApp üzerinden yüksek kaliteli fotoğraf göndermenin 2 farklı yolu bulunuyor.

En çok kullanılan yöntemlerden biri yüksek kalitede fotoğraf gönderirken belge olarak gönder özelliğini kullanmak. Bu yöntemi WhatsApp Web, iOS ve Android sürümlerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğrafı göndermek istediğiniz kişi veya grubun mesaj penceresini açın

Sohbet ekranında yer alan ataş simgesine tıklayın

Karşınıza çıkan seçeneklerden Döküman (Document) seçeneğine tıklayarak göndermek istediğiniz fotoğrafı yüksek kalitede iletebilirsiniz.

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Yüksek kalitede fotoğraf göndermenin bir diğer yöntemi ise sıkıştırarak göndermek. Bu yöntem, birden fazla fotoğraf göndereceğiniz zaman görselleri daha hızlı ve kolay bir şekilde iletmenizi sağlayacaktır.

Dosya yöneticisini açarak göndermek istediğiniz fotoğrafların olduğu klasöre girin.

Ardından göndermek istediğiniz fotoğrafları seçerek .zip dosyası haline getirin. (Bu yöntem için iOS kullanıcılarının ek program kullanması gerekebilir.)

Zip dosyasını göndermek istediğiniz kişi veya grubun mesaj penceresini açın.

İlk yöntemde belirttiğimiz sohbet ekranındaki ataş simgesine tıklayın.

Karşnıza çıkan seçeneklerden Döküman'a tıklayarak oluşturduğunuz Zip dosyasını seçin.

Google Drive, Dropbox ve Yandex Disk gibi bulut depolama platformlarını kullanarak da kalitesi bozulmadan fotoğraf gönderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.