WhatsApp'ın yapay zeka sohbet robotu beta testi genişletiliyor

Meta'nın yapay zeka alanındaki daha geniş çabalarının bir parçası olan WhatsApp'ın entegre yapay zeka sohbet robotu, beta testinin Google Play Store üzerinden genişletilmesiyle resmi olarak piyasaya sürülmeye yaklaşıyor.

Meta'nın yapay zeka alanındaki daha geniş çabalarının bir parçası olan WhatsApp'ın entegre yapay zeka sohbet robotu, beta testinin Google Play Store üzerinden genişletilmesiyle resmi olarak piyasaya sürülmeye yaklaşıyor.

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WhatsApp'ın ana şirketi Meta, bu yılın Eylül ayında popüler hizmetleri için bir yapay zeka sohbet robotu sunmayı planladığını duyurmuş ve OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi modellerle yarışmayı hedeflediğini belirtmişti.

Yapay zekalı sohbet robotu, akıcı ve gerçekçi konuşmaları kolaylaştırmak için Llama 2 büyük dil modelinden yararlanıyor. Microsoft Bing ile yapılan bir ortaklık sayesinde chatbot, kullanıcı sorgularına yanıt bulmak için web arama yeteneklerini entegre ediyor.

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Yapay zeka aracı, kullanıcıların çeşitli sorular sormasına ve Instagram'daki fotoğraflar için yapay zeka tarafından oluşturulan görsel efektler gibi platforma özgü özellikleri denemesine olanak tanıyor. Ancak, ilk aşamalarda bu yapay zeka araçlarına erişim belirli bir grup test kullanıcısıyla sınırlıydı.

Birkaç ay süren beta testinin ardından, WABetaInfo tarafından yapılan son gözlemler, Meta'nın ilerleme kaydettiğini ve WhatsApp içindeki yapay zeka destekli sohbet robotunun kullanılabilirliğini genişlettiğini gösteriyor.

Kullanıcıların üretken yapay zekaya erişimini daha kolay hale getiren yeni bir yüzen eylem düğmesi (FAB) tanıtıldı. WhatsApp'taki Sohbetler sekmesinde yeni mesaj FAB'ın hemen üzerinde konumlandırılan, soluk gri bir düğme içindeki bu çok renkli daire, Meta AI ile sohbet başlatmak için bir kısayol görevi görüyor. Yeni yerleşimin özellik keşfini geliştirmesi ve kullanıcıların, özellikle de daha önce karşılaşmamışlarsa, bunu fark etme olasılıklarının daha yüksek olmasını sağlaması bekleniyor.

Bu yapay zeka sohbet robotu kısayolunun varlığı, Meta'nın en azından beta kanalında daha geniş bir kullanıma yaklaştığını gösteriyor. WhatsApp beta sürümü 2.23.24.26'nın uyumlu olduğu belirtiliyor, ancak bazı kullanıcılar özelliği eski sürüm 2.23.24.23'te bile görebilir. Yapay zekalı sohbet robotu beta testi yoluyla daha erişilebilir hale geldikçe, sonunda kararlı kanala geçeceğine dair iyimserlik var.