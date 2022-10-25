Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Kullanıcıları isyan ettiren sorunla ilgili Meta'dan yapılan açıklamada, "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp'ın dünyanın farklı ülkelerinde çökmesinden sonra bir açıklama Meta'dan geldi. Meta'nın sözcüsü, "Şu an kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" dedi.