Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü! Şirketten yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi

Teknoloji Haberleri

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Kullanıcıları isyan ettiren sorunla ilgili Meta'dan yapılan açıklamada, "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar 'tek tıkta' kalıyor, bazı mesajlar ise hiç gitmiyor

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar 'tek tıkta' kalıyor, bazı mesajlar ise hiç gitmiyor

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

WhatsApp'ın dünyanın farklı ülkelerinde çökmesinden sonra bir açıklama Meta'dan geldi. Meta'nın sözcüsü, "Şu an kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Teknoloji

Whatsapp Teknoloji Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

uCube :

Mesaj gitmeyi de geçtim, whatsapp web girince bilgisayarınız da aktif internet yok diyor. Aktif internet yok ise, bu siteye ya da diğer sitelere nasıl giriyor. ;))

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title