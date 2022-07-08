WhatsApp, beklenen özelliği nihayet sunuyor

WhatsApp kullanıcıları, aynı numarayı birden fazla cihazda henüz kullanamıyor. WABeta info tarafından sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, artık kullanıcıların 2 farklı telefonda aynı numarayı kullanmasına izin verecek. WhatsApp, çoklu cihaz desteği için çalışmalara başladı.

WhatsApp, akıllı telefonlar için çoklu cihaz desteği verecek

Telegram ve Signal gibi uygulamalar ile rekabeti artırmak isteyen Meta, yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda herkes için sil özelliğinin süresini 60 saate çıkarttı.

WhatsApp, can sıkan özelliğini nihayet değiştiriyor!

Telegram, uzun süredir kullanıcılarına birden fazla akıllı telefonda aynı numarayı kullanma imkanı sunuyor. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yakında birden fazla cihaz desteğine kavuşacak.

Android WhatsApp uygulamasında ortaya çıkarılan özellik, sohbet geçmişinizi eklediğiniz yeni cihaza direkt aktarma imkanı sunacak. İddiaya göre, mevcut mesajlarınız ve medya dosyalarınızı birkaç dakika içerisinde yeni telefonunuza kopyalayabileceksiniz.

WhatsApp çevrim içi durumunu gizleme özelliğinde yapılan değişiklik, şirketin dikkat çeken yeniliği arasında yer alıyor. Kullanıcılar, çevrim içi durumunu rehberlerinde yer alan istedikleri kişilerden gizleyebilecek.

Analistler, Telegram'ın premium özelliğinin de yakında WhatsApp'ta test edileceğini tahmin ediyor. Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, işletmeler için de çalışmalarını hızlandırdı. İşletme hesaplarının kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen şirket, özel link özelliğini test ediyor.

Siz sızdırılan çoklu cihaz desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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