WhatsApp'ın son Android beta sürümleri, uygulamaya gelecek olan iki yeni özelliği ortaya çıkardı. Yeni uygulama içi arama ve Topluluklar için Gizli Grup ayarı, kullanıcılara daha fazla özgürlük ve gizlilik sağlamayı amaçlıyor.

WhatsApp'a uygulama içi arama ve gizli grup ayarı geliyor

Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni WhatsApp beta sürümü, uygulamaya gelecek olan bazı yeni özelliklere dair bize bir ön izleme sundu. WhatsApp beta sürümü 2.24.9.28'de keşfedilen bu özellikler, arasında bir uygulama içi arama ve Topluluklar için yeni bir Gizli Grup ayarı bulunuyor.

Uygulama içi arama, WhatsApp beta sürümü 2.24.9.28'de keşfedildi. WhatsApp'ın bunu nasıl uygulamayı planladığı belirsiz olsa da, uygulamada bağımsız bir arama düğmesinin bulunması, platformun yakında kullanıcıların telefon numarasını doğrudan çevirerek kaydedilmemiş kişilerle iletişim kurmalarına izin verebileceğini gösteriyor.

Bu mantıklı çünkü WhatsApp'ın ayrıca kullanıcıların kaydedilmemiş kişilerle hızlı bir şekilde sohbet başlatmalarını sağlayacak bir yol üzerinde çalıştığı daha önce açıklanmıştı. Uzun süredir de kullanıcılar tarafından talep edilen bir özellikti.

Bir arama düğmesi, WhatsApp için hoş bir ek olacaktır çünkü bir kişi yeni tanıştığı veya sadece bir veya iki kez etkileşimde bulunmayı planladığı kişileri gereksiz yere kaydetmek istemez. Kullanıcılar ayrıca, bir telefon numarasını önce rehber listelerine kaydetmeden, sadece uygulama üzerinden arama yaparak internet bağlantısını kullanma seçeneğine sahip olacaklar.

Yeni Gizli Grup özelliği de Topluluk gruplarını gizli tutmayı amaçlıyor. Özellik, WhatsApp beta sürümü 2.24.9.27'de keşfedildi ve henüz tüm beta testçilerine sunulmadı. Özelliğin yalnızca davet edilen üyelerin bir topluluk grubunu bulmasına ve katılmasına izin vereceği görülüyor. Yalnızca topluluk yöneticileri, grubu topluluktan bulabilir ve kaldırabilirler.

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